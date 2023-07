EMF-Gottesdienst gibt Segen von oben : Vorbereitungen auf das Eschweiler Musical Festival

Seit Montagmorgen haben die Bühnenbauer auf dem Eschweiler Marktplatz das Sagen. Bis Donnerstag muss alles vorbereitet sein. Foto: MHA/Wolfgang Wynands

Eschweiler Der Aufbau für das Eschweiler Music Festival am kommenden Wochenende hat begonnen. Und auch diesmal gilt: Der Teufel steckt manchmal im Detail.

Montagmorgen, Marktplatz Eschweiler, kurz vor 8 Uhr. Das Wasserspiel an der Pfarrkirche St. Peter und Paul plätschert friedlich vor sich hin. Es herrscht die Ruhe vor dem Sturm. Denn ziemlich genau um Punkt 8 Uhr rollt der erste Trailer vom Starline Showservice an, mit der Bühne, Teil I. Es ist vorbei mit der Ruhe, Teleskop- und Gabelstapler übernehmen das Regiment. Und das Hämmern beim Zusammensetzen der einzelnen Elemente. Die Aufbauarbeiten fürs Eschweiler Music Festival (EMF) haben begonnen.

Florian Montabaur, von allen nur „Monty“ gerufen, hat das Sagen bei Bühne und Technik. „Ich freue mich jedes Jahr auf Eschweiler“, sagt er, „die Atmosphäre hier ist wirklich immer sehr schön. Es hat schon was Familiäres“, sagt er. Und was Spezielles: eine Bühne, die über eine Freitreppe gebaut wird. „Schon die Römer wussten, dass es talabwärts besser gucken ist. Hier ist es halt andersrum“, lacht er. Letztlich schaut der Zuschauer „berghoch“. Funktioniert aber auch, auf wenn’s beim Aufbau etwas komplizierter mit der Höhenangleichung ist.

Bei Veranstalter Max Krieger hat „Monty“, seit 2005 in Eschweiler „dabei“, einen besonders dicken Stein im Brett: „Monty hat damals den Auftritt von Status Quo gerettet.“ Das digitale Mischpult hatte in Gluthitze seinen Geist aufgegeben, Monty aber noch zufällig ein Analog-Gerät im Kofferraum und Status Quo Bock zu rocken …

Wettervorhersagen sind bei Open-Airs ein ständiger Begleiter. „Zurzeit sieht’s ganz gut aus, nur am Samstag könnte es ziemlich warm werden, aber vielleicht auch regnen.“ Ja dann: Eine Abkühlung kann den als durchaus trinkfest geltendem Olé-Gängern sicher nicht schaden. Ein Grund für eine Absage, wie erst am zurückliegenden Wochenende beim bekannten Bospop-Festival im niederländischen Weert, sind jedenfalls nicht am Firmament abzusehen.

Und mit Ausfall ist das EMF, mit der Absage des Adel-Tawil-Konzertes am Donnerstag, ja nun leider schon in diesem Jahr gesegnet. „Ist verdaut“, sagt Max Krieger, der froh ist, dass er mit „Manolo – The Voice of The Gypsies“ schnell einen adäquaten Ersatz gefunden hat – „und das bei freiem Eintritt“. Und er ist auch froh, nun doch auch etwas für das etwas gesetztere Publikum zu bieten. Philipp Poisel, das Olé-Festival und Nico Santos sprechen schließlich eine eher jüngere Zelgruppe an. „Manolo – das wird ein richtig tolles Familienkonzert“, ist er sicher.

Das Stangengerüst für die Bühne steht gegen Mittag. Ein Schweiß treibender Job in der Juli-Sonne. Mittagspause ist aber noch nicht. „Jungs, noch schnell die Bodenplatten, dann gibt’s Futter“, motiviert Monty freundlich, aber bestimmt seine Jungs. Das geht in der Tat recht flott. Eine gute halbe Stunde später sitzt die Crew, ganz bodenständig bei Currywurst und Schnitzel und wartet auf den Trailer mit der Bühne, Teil II. „Die steht heute Abend, ist Monty zuversichtlich, „mit Dach.“

Auch neben der Bühne wird heftig geackert. „Der Grieche“ arbeitet an der Wiedereröffnung. „Leider schaffen wir es nicht bis zum EMF“, sagt Senior-Chef Ioanis Argiriou. Eine Tür weiter ist man im demnächst neuen „ZeitZeichen“ etwas weiter. Chef Bekim Mirena hatte schon weit im Vorfeld auch zwei Bands für die Kneipenrallys engagiert. „Richtig“ fertig wird er bis zum EMF nicht, „aber wir werden aufhaben, und die Bands werden spielen. Ich finde die EMF-Idee toll, deswegen wollten wir von Anfang an dabei sein – wir machen ein ‚Smart-Opening‘, das volle Programm gibt’s dann später“, freut sich der Neu-Gastronom aus Köln auf die Indestadt.

„Ab- und Aufbau – da sind wir mit so gut 25 Mann am Start“, sagt Produktionsleiter Marc Wiederhold vom Sparkassenpark Mönchengladbach. Wiederhold ist trotz jüngerer Jahre erfahren im Geschäft. „Den höchsten Aufwand haben wir in diesem Jahr bei Nico Santos am Sonntag“, berichtet er. Die Dimensionen seien ähnlich wie bei der bisher größten EMF-Produktion, Mark Forster, im vergangenen Jahr.

Immer voll im Einsatz. EMF-Veranstalter Max Krieger überklebt nach dem unfreiwilligen Programmwechsel persönlich Transparente. Foto: MHA/Wolfgang Wynands

Das seit Wochen ausverkaufte Olé-Festival spielt produktionstechnisch nicht die erste Geige, was bei Halb-Playback auf der Hand liegt. Olé hat sicher andere logistische Herausforderungen... Die werden Wiederhold und seine Crew locker meistern. „Olé haben wir unter anderem schon in Gladbach und Dortmund gemacht.“ Und damit in ganz anderen Dimensionen vor bis zu 15.000 Party-Gängern. Auf dem Eschweiler Markt werden es am Samstag etwa 3000 sein. Also im Verhältnis Kindergeburtstag. Selbst 15.000 in Dortmund sind eher ein Pappenstiel: Vor der Brust hat Wiederhold, nach Michael Patrick Kelly, auch das Wacken Open-Air, mit an die 90.000 Besuchern pro Tag.

Aber auch das „kleine“ EMF birgt von Jahr zu Jahr und trotz mittlerweile 29-jähriger Erfahrung jedes Jahr Klippen. Und so fängt dieser Montag für Max Krieger direkt mit einer an: Die Backstage-Container dürfen feuerwehrtechnisch nicht mehr, wie bisher üblich, im Durchgang zum Markt gegenüber dem Erzengel-Michael-Denkmal stehen. Zum Glück gibt’s einen kurzen Draht „nach oben“: Pfarrer Michael Datené stellt, ohne groß zu reden, selbstverständlich den Vorplatz von St. Peter und Paul direkt hinter dem Denkmal zur Verfügung.