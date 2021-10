Reformatorinnen. Seit 1517: Pfarrerin Ulrike Sommer (links) und Elke Bennetreu, Leiterin der Evangelischen Erwachsenenbildung des Kirchenkreises Jülich, erinnern im Rahmen der Ausstellung an Frauen, die vor 500 Jahren wichtige Beiträge zur Reformation der Kirche leisteten, vollkommen in Vergessenheit gerieten, aber in ihrem Tun bis heute wirken. Foto: Andreas Röchter