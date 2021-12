West- und Skate-Park : Viele Wünsche der Jugendlichen umgesetzt

Der Skatepark an der Inde soll eine Generalüberholung erhalten. Foto: MHA/Christian Ebener

Eschweiler Die finalen Entwürfe für den West- und Skatepark liegen vor. Zahlreiche Ideen aus der umfangreichen Bürgerbeteiligung sollen verwirklicht werden, andere müssen vorerst in der Schublade bleiben. Was erwartet die Jugendlichen in Zukunft in der „Spielelandschaft Inde“?