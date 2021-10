An der Grabenstraße : Verwirrter Mann stürzt in die Inde und löst Großeinsatz aus

Ein noch unbekannter Mann ist am Mittwochnachmittag in Eschweiler in die Inde gestürzt und hat damit einen Großeinsatz ausgelöst. Nach ersten Erkenntnissen war er geistig verwirrt und erlitt leichte Verletzungen. Foto: MHA/Michael Grobusch

Eschweiler Großeinsatz in der Eschweiler Innenstadt am frühen Mittwochnachmittag: Ein offenbar geistig verwirrter Mann ist an der Grabenstraße in Eschweiler in die Inde gestürzt.