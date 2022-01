Geschäftsstellen der Post : Unklarer Zeitplan in Eschweiler, ein Lichtblick in Stolberg

Die Poststelle in Eschweiler ist seit dem Hochwasser geschlossen. Foto: MHA/Sonja Essers

Eschweiler/Stolberg Auch die Poststellen sind Mitte Juli vom Hochwasser getroffen worden. In Eschweiler dauern die Arbeiten weiterhin an, in Stolberg hat das Lotto/Toto-Café inklusive Post als eins der ersten Lokale in der Innenstadt wieder geöffnen.