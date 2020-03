Bei Eschweiler-West : Unfall auf der A4 fordert zwei Schwerverletzte

Eschweiler Auf der A4 hat es zwischen dem Aachener Kreuz und Eschweiler in Fahrtrichtung Köln einen schweren Unfall gegeben. Die Autobahn ist ab Eschweiler-West aktuell einspurig wieder befahrbar.

Um 14.47 Uhr sind ein BMW und ein Peugeot auf der Autobahn 4, in Höhe der Ausfahrt Eschweiler-West (in Fahrtrichtung Köln) zusammengestoßen. „Bei dem Unfall haben sich beide Pkw überschlagen“, so Feuerwehrchef Axel Johnen. Einer der Fahrer sei dabei aus dem Fahrzeug geschleudert und lebensgefährlich verletzt worden. Auch der Fahrer des anderen Autos erlitt schwere Verletzungen. Beide wurden notärztlich versorgt und in die Uniklinik Aachen und ins Eschweiler Krankenhaus gebracht.