Vandalismus : Unbekannte zerstören erneut die Sitzbänke am Hohen Stein

Eine von insgesamt vier zerstörten Sitzbänken am Hohen Stein in Eschweiler. Unbekannte haben zum wiederholten Mal dort gewütet. Foto: MHA/Najoua Taleb

Eschweiler Die Holzbänke am Hohen Stein sollen Spaziergängern Sitzmöglichkeiten bieten. Doch sie wurden von Unbekannten bereits mehrfach zerstört. Jetzt gibt es einen neuen Fall von Vandalismus.

Geht man den Hohen Stein in Eschweiler hoch, wird man von viel Grün begleitet. Nach einigen Schritten aber fällt eine zerstörte Bank am Wegesrand auf. Etwa 20 Meter weiter befindet sich eine weitere Bank, die zum Sitzen nicht mehr geeignet ist. Und auf der großen Wiese kurz vor dem „Napoleonstein“ befinden sich zwei weitere Bänke. An einer von ihnen wurde am Rand der Sitzfläche das Holz abgeschlagen. Außerdem liegen verbranntes Holz und Asche auf dem Wiesenplatz. „Die machen hier mit dem Holz Feuer“, sagt Albert Müller.