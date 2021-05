Willi-Fährmann-Schule Eschweiler : Tierprojekt vor dem Aus retten

Schulleiterin Sabine Seifert (rechts) unter anderem mit den angehenden „Fachkräften für tiergestützte Interventionen“ Carolin Emonds-Seeger (links) und Lea Matthiesen (2. v. r.) sowie den Unterstützerinnen Daniela Schiffler (4. v. r.) von der Aachener Stiftung Kathy Beys und Elke Henche (2. v. l.) vom „Förderkreis Schwerkranke Kinder“ in der Region Aachen. Foto: Andreas Röchter

Eschweiler Seit 2003 gibt es an der Willi-Fährmann-Schule in Eschweiler die „tiergestützte Pädagogik“. Behördliche Vorgaben in Sachen Tierschutz und artgerechter Haltung steigen und machen Weiterbildung erforderlich.