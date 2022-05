Im Planungsausschuss : Ten Brinke stellt konkrete Pläne für das Rathausquartier vor

Visualisierung des Investors: So könnte das Marktquartier in Eschweiler aussehen. Foto: Ten Brinke

Eschweiler Investor Ten Brinke stellt am Donnerstag seine ausgearbeiteten Pläne für das Rathausquartier in Eschweiler vor – allerdings unter dem neuen Namen Marktquartier. Was das für das viel diskutierte Projekt bedeutet.