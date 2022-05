Nächtlicher Raub in Eschweiler : Taxifahrer mit Schusswaffe bedroht

In Eschweiler hat ein Unbekannter in der Nacht einen Taxifahrer überfallen und beraubt. (Symbolbild) Foto: dpa/Felix Hörhager

Eschweiler Ein maskierter Täter hat in der Nacht zum Dienstag einen Taxifahrer in Eschweiler überfallen. Eine Personenbeschreibung liegt vor, die Polizei hofft auf Zeugen.

Der Mann hatte gegen 3 Uhr am Reigate & Banstead-Platz zunächst an die Fensterscheibe des Wagens geklopft. Nachdem der Fahrer kurz darauf die Tür öffnete, bedrohte der Unbekannte ihn mit einer Schusswaffe. Anschließend riss er das Portemonnaie des Opfers an sich und flüchtete über den Tunnelweg in unbekannte Richtung.