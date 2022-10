Am Talbahnhof : Täter nach Schlägerei in der Eschweiler Innenstadt weiter flüchtig

Täter nach Schlägerei in der Eschweiler Innenstadt weiter flüchtig

Am Talbahnhof

Die Polizei nahm die Ermittlungen in der Eschweiler Innenstadt auf (Symbolbild). Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Update Eschweiler Am späten Mittwochabend ist die Polizei zu einer Schlägerei in der Eschweiler Innenstadt gerufen worden. Die Täter flüchteten, die Polizei ermittelt nun.

Gegen 21 Uhr erreichten mehrere Anrufe die Polizei, die von einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen an der Ecke Bismarckstraße/Moltkestraße im Eschweiler Stadtzentrum berichteten. Die Männer sollen mit verschiedenen Gegenständen bewaffnet gewesen sein.

Zeugen berichteten außerdem, dass eine Person in die Luft geschossen haben soll. Das konnte bisher nicht verifiziert werden, berichtet die Polizei am Donnerstag. Die genauen Hintergründe der Auseinandersetzung sind bisher unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Es ist wahrscheinlich, dass sich die Gruppen untereinander zumindest flüchtig kannten. Die Männer, die nach jetzigen Erkenntnissen zur Gruppe der Angreifer gehören, sind auch am Donnerstagmittag weiterhin flüchtig.