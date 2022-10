Zeugen gesucht : Täter flüchten nach Überfällen auf Bäckereien in Dürwiß und Lendersdorf

Die Polizei sucht nach Hinweisen auf die Täter (Symbolbild). Foto: dpa/Patrick Seeger

Eschweiler/Düren Ein unbekannter Täter hat am Mittwochmorgen um kurz nach 5 Uhr eine Bäckereifiliale in der Jülicher Straße im Eschweiler Stadtteil Dürwiß überfallen. Nur wenige Stunden später ist eine Bäckerei in Düren betroffen.

Der Mann bedrohte zwei Mitarbeiterinnen kurz nach deren Arbeitsbeginn mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld, teilt die Polizei mit. Mit der Beute flüchtete der Täter anschließend in unbekannte Richtung.

Er wird beschrieben als männlich, etwa 1,70 m groß, schlank, dunkel gekleidet. Hinweise nimmt die Aachener Kripo unter der Nummer 0241/957731501 oder (außerhalb der Bürozeiten) unter 0241/957734210 entgegen.

Kurz darauf wurde ebenfalls eine Bäckerei im Dürener Stadtteil Lendersdorf überfallen. Die zwei ganz in schwarz gekleideten Männer betraten gegen 10.35 Uhr die Bäckerei in der Hauptstraße. Sie forderten die 34-jährige Kassiererin auf, den Kasseninhalt herauszugeben.

Bei der Ausführung der Tat trug einer der Täter eine Pistole im Hosenbund, der zweite Täter hielt ein Messer in der Hand. Nach Herausgabe der Tageseinnahmen flüchteten die Beiden in Richtung der Rölsdorfer Straße.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden: Beide Personen sind etwa 16 Jahre alt und 1,50 bis 1,60 Meter klein. Zur Tatzeit waren sie schwarz gekleidet, trugen Basecaps auf dem Kopf und einen Schlauchschal, den sie bis zu den Augen über das Gesicht gezogen hatten. Zudem hatten sie sich über ihre Basecaps die Kapuzen ihrer Pullover gezogen, wobei eine Kapuze ebenfalls schwarz und die des anderen Täters grau war. Auffallend an dem Räuber mit der schwarzen Kapuze waren seine blauen Augen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich während der Bürodienstzeit bei der Kriminalpolizei Düren unter 02421/949-8322 und außerhalb der Bürodienstzeiten bei der Leitstelle der Polizei Düren unter 02421/949-6425 zu melden.

(red/pol)