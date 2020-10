Hoher Inzidenzwert : Strengere Corona-Regeln in der Städteregion

Städteregion Aachen Ab kommenden Samstag treten in der Städteregion Aachen neue Corona-Regeln in Kraft. Sie betreffen vor allem den Ausschank und den Konsum von alkoholischen Getränken.

Weil der Inzidenzwert in der Städteregion Aachen am Freitag bei 140 lag, werden für das Gebiet der Städteregion in Abstimmung mit dem Landeszentrum Gesundheit unter Beteiligung des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales sowie der zuständigen Bezirksregierung weitergehende Schutzmaßnahmen angeordnet, heißt es in einer Mitteilung der Städteregion.