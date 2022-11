Tarifkonflikt : Streikende Metaller fordern acht Prozent mehr Lohn

Über 300 Menschen sind am Donnerstagvormittag zum ersten Warnstreik der IG Metall Düren-Stolberg in Weisweiler zusammenkommen. Sie fordern acht Prozent mehr Entgelt für ein Jahr. Foto: IG Metall Düren-Stolberg

Eschweiler/Düren/Stolberg Am Donnerstagmorgen versammeln sich mehr als 300 Mitarbeitende aus der Metall- und Elektroindustrie der Region, um die Frühschicht zu bestreiken. Schon länger fordert die Gewerkschaft IG Metall eine Tariferhöhung. Nun kommt es zur ersten Arbeitsniederlegung.

Bereits um 5 Uhr morgens legte die Nachtschicht in vielen Betrieben die Arbeit nieder. „Ich stand heute früh vor dem Betrieb und habe meine Kollegen dazu aufgerufen, sich am Warnstreik der IG Metall zu beteiligen“, sagt Michael Gaugel von der Albert Hoffmann GmbH in Eschweiler. Mehr als 300 Menschen aus Düren, Stolberg und Eschweiler streiken an diesem Donnerstag in der Weisweiler Festhalle.