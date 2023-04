Nach Explosion an der Neustraße : Stadt Eschweiler richtet Spendenkonto für Betroffene ein

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag waren Hunderte Rettungskräfte im Einsatz an der Neustraße. Foto: MHA/Ralf Roeger

Eschweiler Rund 40 Personen brauchen nach dem Brand an der Neustraße Unterstützung. Die Solidarität der Eschweiler ist ähnlich groß wie nach der Hochwasserkatastrophe.

Nach dem verheerenden Brand und der dadurch ausgelösten Explosion in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Neustraße am späten Donnerstagabend hat die Stadt Eschweiler gemeinsam mit der Arbeiterwohlfahrt (AWO) Aachen -Land ein Spendenkonto für die Betroffenen eingerichtet.

Bereits in der Nacht waren in den Sozialen Netzwerken vermehrt Anfragen gestellt worden. Unter anderem wurden Übernachtungsmöglichkeiten, Kleidung und andere Hilfsgüter angeboten. Auch bei der Eschweiler Verwaltung gingen immer wieder Nachfragen von Bürgern ein. „Bei uns haben sich unheimlich viele Menschen gemeldet und gefragt, wie man den Betroffenen helfen kann“, berichtet Stadtsprecher René Costantini und fügt hinzu: „Wir haben erst einmal von eigenständigen Spendensammlungen abgeraten, um uns selbst ein Bild von der Lage zu machen.“

Bis Montag habe die Verwaltung sondiert und eruiert, wie viele Menschen betroffen sind und was diese brauchen. „Wir sind wirklich von Tür zu Tür gegangen und haben nachgefragt“, berichtet Costantini. Das Ergebnis: „Knapp 40 Personen brauchen derzeit Unterstützung“, so René Costantini. Bei dem Feuer wurden 16 Personen zum Teil lebensgefährlich verletzt. Rund 20 Wohn- und Geschäftshäuser erlitten teils erhebliche Schäden.

Dass die Solidarität in Eschweiler groß ist und wohl auch weiterhin sein wird, daran hat René Costantini keine Zweifel. „Das hat sich von Anfang an gezeigt und erinnert an das, was nach dem Hochwasser passiert ist“, berichtet der städtische Pressesprecher. Nur wenige Tage, nachdem die Flut Mitte Juli 2021 etliche Gebäude zerstört hatte, richtete die Stadt Eschweiler ebenfalls ein Spendenkonto ein. Auf diesem kam letztlich ein Betrag in Millionenhöhe zusammen.