Auffahrunfall : Sieben Verletzte bei Busunfall in Eschweiler

Sieben Verletzte bei Busunfall in Eschweiler

Update Eschweiler Ein Busfahrer fährt am Mittwochnachmittag auf ein Auto auf. Sieben Personen werden dabei leicht verletzt, darunter auch ein zweijähriges Kind.

Bei dem Auffahrunfall auf der Indestraße in Höhe Bushof in Eschweiler wurden am Mittwochnachmittag sechs Menschen aus dem Bus und die Beifahrerin aus dem Auto verletzt.