Beobachtung in der Urologie : Seit der Flut brauchen mehr Kinder Unterstützung

Beobachtung in der Urologie

Eschweiler/Stolberg Das Hochwasser hat einige Kinder so traumatisiert, dass sie einnässen – das stellt der Chefarzt der Urologie am St.-Antonius-Hospital fest. Weil die Flut die Technik zur Therapie zerstört hat, radelt Professor Joachim Steffens jetzt für den guten Zweck.

Stresssituationen äußern sich bei Kindern unterschiedlich. Eine mögliche Auswirkung ist das Einnässen, sowohl tagsüber als auch nachts. Seit der Flutkatastrophe Mitte Juli kommt dieses Problem häufiger vor, beobachten Professor Joachim Steffens und seine Kollegin Yvonne Kohnen am St.-Antonius-Hospital Eschweiler . „Betroffene Kinder haben ohnehin schon ein medizinisches Problem, das Hochwasser hat sie zusätzlich traumatisiert und die Symptome haben sich verstärkt. Bei anderen haben die Symptome sich danach überhaupt erst ausgebildet“, berichtet Steffens.

Normalerweise würden im Schnitt etwa zwei bis fünf Kinder pro Woche mit ihren Eltern in die Sprechstunde kommen, im Moment sei der Bedarf an Terminen spürbar größer. Zusätzlich zur höheren Nachfrage komme die Herausforderung, die Kinder angemessen zu betreuen. „Gezielte Hilfe kann zurzeit nicht wirklich stattfinden, weil das Kontinenzzentrum wie die gesamte Urologie zerstört wurde“, bedauert Steffens. Die Räume und Geräte befanden sich im Untergeschoss, dort hat das Hochwasser nichts verschont.

Therapiemöglichkeiten fehlen

Wenn sie mit dieser Schwierigkeit zu ihm kommen, sind die Kinder so angespannt, dass sie ihre Blase nicht richtig entleeren können. Das zeige sich zum einen in Form einer dickeren Blasenbahn sowie Harnwegsinfektionen. Zum anderen könne man auch die Verkrampfung des Beckenbodens beim Wasserlassen feststellen. Das geschieht mithilfe von Elektroden, die an Oberschenkel und Bauch angeklebt werden. „So können wir die Aktivität der Beckenbodenmuskulatur ablesen“, sagt der Urologe.