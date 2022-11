Auf der Indestraße : Sechs Verletzte bei einem Auffahrunfall in Eschweiler

Sechs Verletzte bei einem Auffahrunfall in Eschweiler

Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gefahren (Symbolfoto). Foto: dpa/Monika Skolimowska

Eschweiler Ein Busfahrer fährt am Mittwochnachmittag auf ein Auto auf. Sechs Personen verletzten sich dabei leicht.

Sechs Personen, darunter ein zweijähriges Kind, wurden am Mittwochnachmittag bei einem Auffahrunfall verletzt und in die Krankenhäuser Eschweiler und Stolberg gebracht. Um kurz nach 15 Uhr ist ein Bus auf der Indestraße (in Höhe Bushof) auf einen Pkw aufgefahren. Der Busfahrer hatte den Unfall zwar mit einer Vollbremsung noch verhindern wollen, allerdings vergeblich.