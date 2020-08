Autofahrer lebensgefährlich verletzt : Schwerer Unfall auf der Autobahn 4 bei Luchem

Auf der Autobahn 4 in Langerwehe ist es am Mittwochabend zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem sich eine Person lebensgefährlich verletzt hat. Foto: Ralf Roeger

Langerwehe Am Mittwochabend ist es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 4 in Höhe Luchem in Langerwehe gekommen. Die Maßnahmen der Polizei und der Rettungskräfte dauern aktuell an.

Der Unfall hat sich laut Aussage der Autobahnpolizei Köln gegen 19 Uhr ereignet. Ersten Ermittlungen zu Folge ist ein Autofahrer aus bisher ungeklärten Gründen auf ein Stauende aufgefahren und ist dabei mit einem Lastwagen kollidiert. Der Autofahrer hat sich bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt.

Die Unfallaufnahme dauert derzeit an. Die Unfallstelle ist über den zweiten Überholstreifen passierbar, trotzdem wird empfohlen den Unfallort zu umfahren, da es sich in diesem Bereich erheblich staut.

Wir melden sobald der Bereich wieder frei und die Unfallaufnahme abgeschlossen ist.

(red/pol)