Großbrand in der Feldstraße : Schweißarbeiten im Nachbarhaus rücken in Fokus der Ermittler

Nach dem Großbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Feldstraße in Röthgen laufen die Ermittlungen der Kriminalpolizei auf Hochtouren. Foto: dmp Press/Ralf Roeger

Eschweiler Offizielle Ermittlungsergebnisse der Kripo gibt es noch nicht. Es verdichten sich aber die Hinweise, dass die Ursache für den Großbrand in der Feldstraße gar nicht im betroffenen Gebäude liegen könnte.

Noch kann die Kriminalpolizei kein abschließendes Ermittlungsergebnis präsentieren. Aber im Zuge der Untersuchungen, die nach dem Großbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Feldstraße im Eschweiler Stadtteil Röthgen angelaufen sind, verdichten sich offenbar immer mehr die Hinweise, dass die Ursache des Feuers im unmittelbar angrenzenden Gebäude gelegen haben könnte. Andreas Müller, Pressesprecher der Polizei Aachen, bestätigt am Donnerstag entsprechende Informationen unserer Zeitung.

Bereits am Dienstagabend, als die Feuerwehr aufgrund der Größe des Gebäudes und des zu befürchtenden Ausmaßes des Brandes Vollalarm ausgelöst hatte und mit mehr als 100 Einsatzkräften ausgerückt war, hatten Gerüchte die Runde gemacht, dass unfachmännische Schweißarbeiten das Feuer ausgelöst hätten. Dass diese im Nachbarhaus stattgefunden haben könnten, war zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht in Erwägung gezogen worden.

Eine definitive Feststellung, dass es tatsächlich so gewesen ist, möchte Andreas Müller auch zwei Tage später noch nicht treffen. Der Pressesprecher der Polizei Aachen kann aber davon berichten, dass die Ergebnisse der Untersuchung eines Brandsachverständigen mittlerweile vorliegen. Und die sind vor allem für die Mieter der sechs Wohnungen in dem Mehrfamilienhaus ernüchternd.

„Das Gebäude ist komplett unbewohnbar“, stellt Müller fest. Als Folge des Feuers und vermutlich auch aufgrund der großen Mengen an Löschwasser, die die Feuerwehr einsetzen musste, um den Brand schließlich nach mehr als vier Stunden unter Kontrolle bringen zu können, ist an eine Rückkehr in das Haus in absehbarer Zeit nicht zu denken. Die Antwort auf die Frage, ob die Statik möglicherweise sogar derart gelitten haben könnte, dass ein Abriss in Erwähnung gezogen werden muss, bleibt derweil am Gründonnerstag offen und wird erst nach Ostern beantwortet werden.

Noch keine Angaben kann die Polizei auch zu dem möglichen Verursacher des Brandes machen. „Das ist noch Gegenstand der Ermittlungen“, betont Andreas Müller, der deshalb auch keinen Zwischenstand übermitteln möchte.

Bei dem Großbrand in der Feldstraße hatten die Einsatzkräfte alle zehn im Haus befindlichen Bewohner unverletzt retten können. Sie sind seitdem bei Verwandten oder Freunden untergebracht – mit einer Ausnahme: Ein Elternpaar mit seinem zweijährigen Kind hat dank der Unterstützung der Stadt Eschweiler eine vorübergehende Bleibe gefunden.

Das Feuer hatte eine auch von weitem sichtbare Rauchwolke verursacht, von der aber keine Gefahr für die Bevölkerung ausging. Die vorsorglich über die NINA-App verbreitete Warnung war deshalb nach kurzer Zeit wieder zurückgenommen worden.