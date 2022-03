Russischer Überfall : Schulen setzen sich für Frieden in der Ukraine ein

Die Schulen der Städte Eschweiler und Stolberg bereiten sich auf die Ankunft von Flüchtlingskindern vor. Foto: dpa/Britta Pedersen

Eschweiler/Stolberg Die Ereignisse in der Ukraine beschäftigen nicht nur Erwachsene, sondern auch Kinder und Jugendliche. Unsere Zeitung hat exemplarisch an einigen Schulen in Eschweiler und Stolberg nachgefragt, wie sie mit dem Thema des Ukraine-Krieges umgehen.