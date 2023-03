Verfolgungsjagd : Schnelle Verhaftung nach Überfall auf Eschweiler Getränkemarkt

Ein Mann, der einen Eschweiler Getränkemarkt überfallen hatte, konnte am Dienstagabend festgenommen werden (Symbolbild). Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Eschweiler Ein 35-Jähriger hat am Dienstagabend einen Getränkemarkt in Eschweiler überfallen. Weit kam er jedoch nicht – denn zum Glück war ein Polizist außerhalb seiner Dienstzeit ebenfalls vor Ort.

Gegen 18 Uhr am Dienstag betrat der 35-Jährige den Getränkemarkt an der Dürener Straße. Nach aktuellem Ermittlungsstand bedrohte er den Kassierer mit einem Messer und forderte die Kasseneinnahmen. Er floh mit einer hohen Bargeldsumme.

Ein Aachener Polizist, der in seiner Freizeit dort einkaufen war, bemerkte den Überfall und reagierte sehr besonnen: Er nahm in sicherem Abstand die Verfolgung des Täters auf und alarmierte die Leitstelle im Präsidium. Schnell waren mehrere Streifenwagen vor Ort.

Die Polizisten stellten den Mann kurze Zeit später in der Nothberger Straße. Sie fanden das Messer sowie die Plastiktüte mit den Kasseneinnahmen in seinen Taschen. Der 35-Jährige wurde festgenommen und wird am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt: Er muss sich wegen des Verdachts der schweren räuberischen Erpressung verantworten. Bei dem Überfall wurde körperlich niemand verletzt, der Kassierer erlitt einen Schock.