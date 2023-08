Umfangreiche Sanierung : Im Sommer 2024 soll Weisweiler eine „neue Schule“ haben

Die Grundschule und die angrenzende Kita in Weisweiler sind in vielen Bereichen noch im Zustand eines Rohbaus. Foto: MHA/Michael Grobusch

Eschweiler Ein Jahr, so lauteten die ersten Schätzungen, würde die Sanierung der Grundschule Weisweiler nach der Flut dauern. Doch dann offenbarte sich das ganze Ausmaß der Zerstörung. Und nicht nur das.

Gödde weiß um diese Vorwürfe und hat sich offenbar vorgenommen, ihnen diesmal offensiv zu begegnen. Die Grundschule Weisweiler, da ist der Beigeordnete sicher, bietet sich dafür besonders gut an. Denn an ihr könne man exemplarisch zeigen, was alles passiert, ohne dass es auf den ersten – und manchmal auch auf den zweiten Blick – zu erkennen ist.

„Hinter den Kulissen tut sich sehr viel. Und das gilt für alle Baustellen“, versichert Hermann Gödde und bittet dann zum Rundgang durch die Grundschule und die angegliederte Kindertagesstätte. Mit dabei ist auch Achim Bong. Der Bauingenieur aus Aachen leitet das Sanierungsprojekt in Weisweiler und kann deshalb sehr detailliert darlegen, was in den vergangenen beiden Jahren in und an dem Gebäude gemacht worden ist. Und zwar ab dem ersten Tag nach der Flut. „Das Wasser hat bis zu einem Meter hoch im Erdgeschoss gestanden“, sagt Bong. „Und an der Fassade erreichte es sogar bis zu zwei Meter.“