„Mein Traum von Olympia“ : Rückschläge gehören zur Entwicklung

Amely (links) und Alina Steiner möchten auch in den kommenden Wochen und Monaten für Furore sorgen. Foto: MHA/Tobias Röber

Serie Eschweiler Taekwondokämpferin Alina Steiner aus Eschweiler hat nach wie vor ein großes Ziel: Einmal an Olympischen Spielen teilnehmen. Dafür nimmt die 16-Jährige auch Rückschläge in Kauf.

Die Flutschäden sind auch rund 21 Monate nach dem verheerenden Unglück im Juli 2021 noch zu sehen. Die Steiners sind eine von vielen Familien, die Opfer des Hochwassers waren. Und sind. Das Quintett lässt sich davon aber nicht unterkriegen. Am kommenden Wochenende veranstaltet „ihr“ Verein, die TSG Eschweiler, erstmals wieder ein Taekwondo-Turnier: den Inde-Pokal (siehe Infobox).

Seit rund vier Jahren begleiten wir Alina Steiner im Rahmen unserer Serie „Mein Traum von Olympia“ und der Name ist nach wie vor Programm. Inzwischen ist Alina 16 Jahre alt und bei der Frage, ob die Teilnahme an Olympischen Spielen weiterhin ihr großer Traum ist, erntet man erst ein breites Grinsen, dann ein Kopfnicken und schließlich ein Ja, das irgendwo zwischen Schüchtern- und Entschlossenheit angesiedelt ist.

Mit den vergangenen Wettkämpfen ist Alina, die im November 2022 die Wahl zur Sportlerin des Jahres in Eschweiler gewann, zufrieden. Sie nahm an hochkarätig besetzten Turnieren in Belgien, den Niederlanden und Österreich teil. Dabei begann das Jahr mit einem Rückschlag. Im Januar war sie bei den Deutschen Meisterschaften in Nürnberg am Start. Nach einem Sieg zum Auftakt verletzte sie sich in der 2. Runde am Fuß – eine schwere Verletzung setzte ihrer Teilnahme ein jähes Ende.

Nach der Genesung hatte sie mit einer teils unglücklichen Auslosung zu kämpfen. In Belgien traf sie gleich in der 2. Runde auf die Junioren-Weltmeisterin aus der Elfenbeinküste. „Da ist der Unterschied noch sehr groß“, sagt Vater und Trainer Andreas Steiner. Dennoch blicken er und sein Schützling positiv auf solche Erfahrungen, die sich künftig auszahlen sollen.

Ebenfalls gute Erfolge fuhr Alinas jüngere Schwester Amely ein. Sie wurde unter anderem bei den French Open in Paris Ende des vergangenen Jahres einen 3. Platz ein. Alina hingegen hatte bei diesem Wettkampf mit technischen Problemen zu kämpfen: Ihre elektronische Weste funktionierte nicht, klare Treffer wurden nicht gezählt. Amely wiederum zahlte Lehrgeld, als sie gleich zweimal bei Wettkämpfen führte und aus Unachtsamkeit Minuspunkte kassierte und doch noch verlor.

Für die Familie ist der Wettkampfalltag nach wie vor eine große Herausforderung. Mutter Anja (die einst wegen einer Verletzung Olympia verpasste), Vater Andreas, Alina, Amely und ihr Zwillingsbruder Alexander nehmen dafür immer wieder Strapazen auf sich. Als sie vor Kurzem in Innsbruck zu einem Turnier fuhren, starteten sie am Freitagmorgen mit dem Auto und kehrten am nächsten Tag sofort nach dem Wettkampf zurück. Eine zeitliche Belastung – und eine finanzielle. „Wir haben voriges Jahr knapp 9000 Euro für Wettkämpfe ausgegeben“, erzählt Andreas Steiner. Mittlerweile gibt es über die Talentförderung einen Zuschuss in Höhe von 30 Prozent und der erste Sponsor hat sich den Steiners angeschlossen, ordentlich draufzahlen müssen sie dennoch.

Das Hochwasser ist in ihrem gemieteten Haus weiterhin präsent, längst sind nicht alle Schäden behoben. „Wir wohnen hier seit 15 Jahren und wollen nicht weg“, sagt Mutter Anja Steiner und hofft auf eine baldige komplette Sanierung. Es sei ja auch nicht so einfach, eine adäquate Bleibe für die fünfköpfige Familie und die beiden Hunde zu finden.

Zudem kämpfen die Steiners nach wie vor nicht nur in den eigenen vier Wänden mit den Folgen der Flut, sondern auch in ihrem Verein, den sie gemeinsam leiten. Das Training findet in vier verschiedenen Hallen statt. Die Mitglieder sowie sämtliches Material müssen also immer wieder woanders unterkommen. Zwar hat sich die Mitgliederzahl erholt, der ständige Hallenwechsel macht die Arbeit jedoch nicht einfacher.

Erfolgreich: Alina Steiner hat schon viele Pokale und Medaillen gewonnen. An ihrem Traum, der Teilnahme an Olympischen Spielen, hält sie fest. Foto: MHA/Tobias Röber

So findet der Inde-Pokal, der ursprünglich in der Sporthalle des Berufskollegs ausgetragen wurde, nun in der Eichendorffhalle statt. Und auch dort stehen neue Herausforderungen an, vor allem gestiegene Kosten. „Es ist alles teurer geworden“, sagt Andreas Steiner und nennt die Sanitäter, für die statt 250 nun 750 Euro fällig sind, als Beispiel.

Zurück zum Training: Die Steiners trainieren nicht nur in Eschweiler, ihr talentierter Nachwuchs fährt unter anderem auch schon mal zum Stützpunkt nach Nettetal. Auch eine Übungseinheit mit der Weltmeisterin in Belgien ist anvisiert.

Info Inde-Pokal am Wochenende Der Inde-Pokal findet am 15. und 16. April statt. Die Kämpfe werden in der Eichendorffhalle in Eschweiler ausgetragen. Los geht es an jedem Morgen gegen 10 Uhr. Der Verein, die TSG Eschweiler, rechnet mit circa 400 Teilnehmern.