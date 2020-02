Rosenmontag 2020 : Das müssen Sie zum Rosenmontagszug in Eschweiler wissen

Wer den Eschweiler Karnevalsprinzen am Rosenmontag sehen möchte, sollte einige Dinge beachten. Denn der Eschweiler Rosenmontagsumzug ist der längste der Region. Foto: Tobias Röber

Eschweiler Am 24. Februar 2020 ist es wieder soweit: Der Rosenmontagszug in Eschweiler rollt wieder durch die Innenstadt. Wann geht es an Rosenmontag in Eschweiler los? Wie sieht der Zugweg aus? Welche Straßen sind gesperrt? Wir haben die wichtigsten Fakten zum Rosenmontagszug 2020 in Eschweiler für Sie im Überblick.

Wann geht der Zug los?

Nach dem offiziellen Startschuss wird der Eschweiler Rosenmontagszug am 24. Februar 2020 um Punkt 12 Uhr in Marsch gesetzt. Die Aufstellung erfolgt bis 11 Uhr. Betroffen sind davon die Indestraße, Peilsgasse, Uferstraße, Martin-Luther-traße, Anrdstraße, Kaiserstraße, Bergrather Straße, Zechenstraße, Nothberger Straße, Cäcilienstraße, Merkurstraße und der Patternhof.

Wo geht der Zug lang?

Der Zug beginnt an der Brücke Bergrather Straße und geht anschließend über die Indestraße, Dürener Straße, Kochsgasse, Indestraße, Grabstraße, Marienstraße, Neustraße, Uferstraße, Hompeschstraße, Martin-Luther-Straße, Moltkestraße, Bismarckstraße, Rosenallee, Marienstraße, Franzstraße, Bourscheidtstraße, Mittelstraße, Röthgener Straße, Langwahn und August-Thyssen-Straße. Dort erfolgt auch die Auflösung.

Was müssen Autofahrer wissen?

Die Absperrgitter stehen schon Tage vorher an den Straßenrändern bereit: Am Rosenmontag ist die Eschweiler Innenstadt für Autofahrer großräumig gesperrt. Umleitungen sind ausgeschildert, wer in die Eschweiler Innenstadt möchte, sollte sich allerdings besser außerhalb einen Parkplatz suchen und zu Fuß den Weg ins Zentrum antreten.

Was müssen Bus- und Bahnfahrer wissen?

Am Rosenmontag fahren die Busse der Aseag nach Sonntagsfahrplan.

In Eschweiler fahren alle Buslinien von 10 bis 18 Uhr am Eschweiler Bushof im 30-Minuten-Takt, immer zur halben und zur vollen Stunde. Die Linie 28 wird am Bushof geteilt. Fahrgäste aus Richtung Weisweiler in Richtung Alsdorf (und umgekehrt) müssen an diesem Tag am Bushof umsteigen.

Wer läuft alles mit?

Mit dabei sind 2020 die folgenden Gesellschaften: Blaue Funken-Artillerie Eschweiler, KG Kirchspiel Lohn, KG Narrengarde Dürwiß, KG Eefelkank Eschweiler-Hastenrath, KG Ulk Hehlrath, KG Narrenzunft Pumpestich, KG Rote Funken-Artillerie Eschweiler, KG Fidele Trammebülle, KG Nothberger Burgwache, KF Eschweiler Böse Buben, KG Prinzengilde Eschweiler-Bergrath, KG Löstije Eschweiler Afrikaner, KG Klee Oepe Jonge, KG Onjekauchde Eschweiler-Röhe, KG Lustige Reserve, KG Röthgener Garde, KG Lätitia Blaue Funken-Artillerie Weisweiler, KG „Die Löwengarde“ Eschweiler, KG Grüne Funken Eschweiler, KG Garderegiment Weiß-Rot, KG Ulk Eschweiler-Oberröthgen, Geschäftsführendes Karnevals-Komitee, Eschweiler Scharwache.

