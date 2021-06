Wasserrohrbruch : Wasserversorgung in Eschweiler gestört

Ein Wasserrohrbruch stört die Wasserversorgung in Eschweiler (Symbolbild). Foto: dpa/Bodo Marks

Eschweiler Wegen eines Wasserrohrbruchs an einer Haupttransportleitung in der Südstraße ist die Wasserversorgung in Eschweiler gestört.

In Eschweiler ist derzeit wegen eines Wasserrohrbruchs an einer Haupttransportleitung in der Südstraße die Wasserversorgung gestört. Dadurch sinkt der Wasserdruck im gesamten Stadtgebiet, meldet die Regionetz.

„Zurzeit können wir noch nicht sagen, wie viele Haushalte oder Gewerbekunden betroffen sind. Auch die Schadensgröße und -ursache steht noch nicht fest“, sagt Sprecherin Eva Wußing. Die Regionetz sei bereits vor Ort und arbeite daran, den Schaden zu beseitigen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

(red)