Weisweiler und Hücheln betroffen : Rohrbruch sorgt für Störung der Wasserversorgung

Weisweiler Ein Wasserrohrbruch sorgt derzeit für eine Störung der Wasserversorgung in Teilen von Weisweiler und Hücheln.

Heute Morgen, gegen 9.30 Uhr, hat es an der Langerweher Straße/Ecke Kölner Straße in Weisweiler einen Rohrbruch gegeben und die Straßen überschwemmt. Mitarbeiter Regionetz GmbH konnten den Rohrbruch an der Langerweher Straße in Haushöhe Nr. 24 lokalisieren und sind derzeit dabei, den Schaden zu beheben. Der Wasserfluss ist unterbrochen. Die Häuser von Nr. 24 bis Nr. 90 haben derzeit kein Wasser. In den angrenzenden Gebieten ist zwar der Wasserdruck noch niedrig, wird aber wieder aufgebaut. Die Feuerwehr hat die Straßen wieder von Wasser und Dreck befreit. Wie lange die Arbeiten andauern, kann die Regionetz GmbH derzeit nicht sagen.