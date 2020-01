Weisweiler und Hücheln betroffen : Rohrbruch sorgt für mehrstündige Störung der Wasserversorgung

Weisweiler Ein Wasserrohrbruch hat am Freitag für eine mehrstündige Störung der Wasserversorgung in Teilen von Weisweiler und Hücheln gesorgt.

Das Wasser fließt wieder: Um kurz nach 15 Uhr hat die Regionetz Entwarnung gegeben. Die Mitarbeiter konnten den Wasserrohrbruch in Weisweiler an der Langerweher Straße beheben. Alle Kunden sind wieder versorgt.

Am Freitagmorgen gegen 9.30 Uhr hat es an der Langerweher Straße/Ecke Kölner Straße in Weisweiler einen Rohrbruch gegeben, dadurch wurden die Straßen überschwemmt. Mitarbeiter der Regionetz hatten den Rohrbruch an der Langerweher Straße in Haushöhe Nr. 24 lokalisiert. Einige Stunden lang hatten die Häuser von dem Haus bis zu Nummer 90 kein Wasser.