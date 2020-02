180 Haushalte betroffen : Erneuter Rohrbruch in Eschweiler-Aue

Die Wasserversorgung von rund 180 Haushalten in Eschweiler-Aue ist derzeit ausgefallen (Symbolbild). Foto: dpa/Lino Mirgeler

Eschweiler-Aue Rund 180 Haushalte sind in Eschweiler-Aue nach einem erneuten Rohrbruch am Mittwoch ohne Wasserversorgung. Bereits am Vortag kam es dort zu einem Ausfall.

Am Dienstag gegen 12.40 Uhr kam es zu einem ersten Rohrbruch an der Kreuzung zwischen der Phönixstraße und der Auestraße, der erst in der Nacht zum Mittwoch gänzlich behoben werden konnte.

Am Mittwochmorgen ereignete sich gegen 9.15 Uhr ein Folgerohrbruch, so Regionetz-Sprecherin Vanessa Grein. Daher musste erneut die Wasserversorgung von rund 180 Haushalten unterbrochen werden.

Mitarbeiter der Regionetz sind zur Schadensbehebung vor Ort. Auf Höhe der Baustelle ist die Straße nur einspurig befahrbar. Die voraussichtliche Dauer der Bauarbeiten war am Mittwochmorgen noch unklar.

(red)