Interview mit Peter Brings : „Rock'n'Roll ist ein Mannschaftssport“

Vor zwei Jahren traten Brings auf dem Eschweiler Music Festival auf. Am 22. September ist die Band in der Weisweiler Festhalle zu Gast. Foto: Wolfgang Wynands

Interview Eschweiler Seit 33 Jahren steht Peter Brings auf der Bühne. In diesem Sommer gastiert seine Band gleich mehrfach in der Region – unter anderem in Eschweiler und Würselen. Orte, an denen er sich zu Hause fühlt. Das hat einen bestimmten Grund.

Musik ist seine Leidenschaft. Das wird nicht nur deutlich, wenn man Peter Brings auf der Bühne erlebt, sondern auch, wenn man mit dem Sänger und Frontmann der gleichnamigen Band spricht. Im Interview mit Redakteurin Sonja Essers berichtet der 58-Jährige, was ihn mit der Region verbindet, worauf sich die Fans in den kommenden Wochen freuen dürfen und er verrät, warum er auch nach 33 Jahren auf der Bühne noch vor jedem Auftritt Lampenfieber hat.

Herr Brings, Auftritte in unserer Region gehören für Sie regelmäßig dazu. Sie haben mal gesagt, dass Sie gerne in Städten wie Eschweiler auftreten, weil man dort Ihre Sprache spricht. Was genau meinen Sie damit?

Peter Brings: Ich selbst komme ja aus Köln-Ehrenfeld. Das ist fast Innenstadt. Meine Eltern haben noch Kölsch gesprochen und auch ich spreche Kölsch. Aber bei meinen Kindern hört das schon auf. Das hat auch etwas mit dem Image der Sprache zu tun.

Inwiefern?

Brings: Wenn man früher Platt oder Dialekt gesprochen hat, dann wurden man als Proletarier-Kind bezeichnet. Das haben nur die einfachen Leute gemacht. Dabei ist Kölsch mehr als ein Dialekt. Kölsch ist eine eigene Sprache, die aber leider immer mehr verloren geht oder als Karnevalsfolklore verkommt. Das mag ich gar nicht. Dialekte sind etwas Wichtiges. Sie sind unsere Identität und deshalb finde ich es auch toll, vor Leuten zu spielen, die mitsingen und unsere Sprache verstehen. Das ist in Eschweiler, aber auch in der Eifel so.

Welches Gefühl löst das bei Ihnen aus?

Brings: Da fühlt man sich direkt zu Hause. Das ist auch so, wenn man irgendwo im Urlaub ist und Leute hört, die Kölsch sprechen. Das ist doch wie Heimat.

Bevor Sie im August und September Ihre Konzerte in Würselen und Eschweiler spielen, steht noch ein ganz besonderer Auftritt auf dem Programm – gemeinsam mit dem Beethoven Orchester Bonn auf dem Roncalliplatz in Köln. Mit den Musikern haben Sie einige Songs im klassischen Gewand aufgenommen. Wie war das für Sie?

Brings: Als ich die Lieder zum ersten Mal gehört habe, war selbst ich als Musiker richtig platt. Mein erster Gedanke war, dass unsere Lieder genau so klingen müssen. Wir dürfen mit so vielen guten Musikern auftreten, das ist für uns ein echter Ritterschlag. Das Beethoven Orchester spielt nicht mit uns, sondern wir versuchen, mit ihm mitzuhalten (lacht).

Was war besonders herausfordernd?

Brings: Da steckt so unheimlich viel Arbeit drin. Viele von uns können gar keine Noten lesen. Wir haben alles auswendig gelernt. Aber trotzdem hat es funktioniert.

Fiel es Ihnen schwer, eine Auswahl an Liedern zu treffen?

Brings: Und wie. Dann ist man gerade fertig und denkt: ‚Warum haben wir das und das nicht genommen?‘. Wir hatten aber nur Zeit, insgesamt zwölf Titel aufzunehmen. Außerdem musste ja auch für jedes Lied ein Arrangement geschrieben werden.

Und wie laufen die Vorbereitungen für die beiden Auftritte auf dem Roncalliplatz am 18. und 19. August?

Brings: Dort werden wir mit 52 Musikern auf der Bühne stehen. Das ist Wahnsinn! Schließlich müssen auch alle untergebracht und beköstigt werden. Das ist eine logistische Meisterleistung, die ich in 33 Jahren auf der Bühne noch nicht erlebt habe.

Dabei haben Sie schon einige große Konzerte gespielt, unter anderem zweimal im ausverkauften Rhein-Energie-Stadion.

Brings: Das stimmt. Ich sage ja immer, dass das, was wir machen, also der Rock’n´Roll, Mannschaftssport ist. Die Auftritte mit dem Beethoven-Orchester werden wir gemeinsam rocken und auf der Bühne zu einer großen Band werden. Da bin ich mir sicher und ich freue mich drauf.

Und wenige Wochen später werden Sie mit Ihrer Band in Eschweiler zu Gast sein. Dann in der Weisweiler Festhalle und vor weitaus weniger Menschen.

Peter Brings ist ein Freund klarer Worte: Aufhören kommt für ihn noch nicht infrage. Foto: MHA/Irmgard Röhseler

Brings: Die Anzahl der Zuschauer ist für mich als Sänger nicht ausschlaggebend. Wirtschaftlich sieht das natürlich anders aus. Wir sind eine Band und haben das große Glück, von der Musik leben zu können. Wir sind also eine Art Familienbetrieb. Natürlich hat die Anzahl der Menschen, die zu unseren Konzerten kommen, dann auch in gewisser Weise etwas mit Geld zu tun. Aber ob wir Auftritte vor 10, 20, 500 oder 10.000 Menschen spielen, ist egal. Ich nehme jeden Auftritt ernst und ich bin auch vor jedem Auftritt aufgeregt.

Auch nach 33 Jahren noch?

Brings: Ja, tatsächlich. Ich habe wirklich Muffensausen. Ich kann mir auch nicht erklären, woran das liegt. Mittlerweile gibt es uns 33 Jahre. Ich werde 59 Jahre alt. Wir sind ja alte Säcke im Gegensatz zum Publikum, das vor uns steht (lacht). Es gibt aber auch Menschen, die mit uns und unserer Musik älter geworden sind. Das ist nicht selbstverständlich. Dafür danke ich dem lieben Gott jeden Morgen. Immerhin gibt es viele Menschen, bei denen genau das Gegenteil der Fall ist, die große Existenzängste haben.

Damit allerdings viele Menschen von Ihrer Musik profitieren können, haben Sie sich nun in Bonn etwas ganz Besonderes einfallen lassen.

Brings: Das Konzert stand unter dem Titel „Wir rocken die Inflation“. Die ersten 1000 Tickets haben wir für 10 Euro verkauft, dann waren es 15 Euro. Die teuersten lagen bei 28 Euro. Wir haben als Band immer darauf geachtet, dass wir sozialverträglich sind.

Info Auftritte in der Weisweiler Festhalle und auf Burg Wilhelmstein Seit 33 Jahren rocken Brings die Bühnen. Das wollen sie am Freitag, 22. September, auch in der Festhalle in Weisweiler tun. Dann gastieren Peter Brings (Gesang, Gitarre), Stephan Brings (Bass, Gesang), Kai Engel (Keyboard, Gesang), Harry Alfter (Gitarre, Gesang) und Christian Blüm (Schlagzeug) im Rahmen der „BRINGS-Tour 2023“ in Eschweiler. Einlass ist um 19 Uhr, das Konzert beginnt um 20 Uhr. Eintrittskarten gibt es zum Preis von 34 Euro unter www.ticketheld.nrw. Das Konzert auf Burg Wilhelmstein am Freitag, 8. September, ist bereits ausverkauft.

Gerade in der heutigen Zeit ist das nicht selbstverständlich, wenn man sich die Ticketpreise anderer Künstler anschaut ...

Brings: Das ist etwas, das mich unheimlich ärgert. Dass Leute bis zu 350 Euro für eine Karte für ein Konzert zahlen. Das ist doch Wahnsinn! Und es macht den Bands in Deutschland echt zu schaffen. Wir möchten den Menschen, die jahrelang an uns geglaubt haben, auch etwas zurückgeben. Sie sollen mit ihrer Familie zu unseren Konzerten kommen, ein Bierchen trinken und danach mit dem Taxi nach Hause fahren können. Meiner Meinung nach müsste es das viel häufiger geben, denn sonst bleibt der kleine Mann einfach auf der Strecke.

Die Band ist dafür bekannt, dass sie auch ihre politische Meinung kundtut. Setzen Sie bei Ihren Auftritten mit Ihren Songs Zeichen?

Brings: Vor einigen Jahren haben wir unseren Song „Liebe gewinnt“ veröffentlicht. Damals haben so viele Leute zu uns gesagt: ‚Das könnt ihr nicht machen. Eine Ballade und dann auch noch auf Hochdeutsch.‘ Aber die Zeit dafür war bereit. Wir sind damit in den Karneval gegangen und die Leute fanden es klasse. Im Endeffekt befinden sich unter den Kostümen ganz normale Menschen und die möchten auch vernünftige Texte hören, die zum Nachdenken anregen. Ich bin froh, dass wir nicht nur Titel wie „Poppe, kaate, danze“ spielen, sondern eben auch solche Lieder.

Apropos Karneval. In knapp drei Monaten steht mit dem 11.11. der offizielle Beginn der Session an. Wie sieht es mit einem neuen Sessionstitel aus?

Brings: Mein Bruder Stephan hat einen, wie ich finde, fantastischen neuen Song geschrieben. Der heißt „Romeo und Julia“. Den haben wir jetzt zum ersten Mal in Bonn gespielt. Das ist für uns ein ganz magischer Ort.

Warum?

Brings: Vor fast genau zehn Jahren haben wir da unseren Titel „Kölsche Jung“ zum ersten Mal gespielt. Damals sind wir von der Bühne gekommen und wussten, dass wir einen großen Hit geschrieben haben. Der war sogar noch größer als „Superjeile Zick“. Wenn du als Band zwei oder drei solcher Songs hast, dann weißt du, dass du davon leben kannst.

Und bei den Auftritten in der Region werden Sie „Romeo und Julia“ spielen?

Brings: Na klar. Die Single wird in den kommenden Wochen veröffentlicht. Wir werden den jetzt mit durch den Sommer ziehen, damit den auch pünktlich zum 11.11. alle Leute kennen und mitsingen können (lacht).

Und wie sieht es mit einem neuen Album aus?

Brings: Das liegt quasi fertig da. Wir haben von zwölf Liedern Cill-Out-Versionen aufgenommen und auch das soll bald erscheinen.

Sie haben es bereits gesagt. Sie gehen auf die 59 zu. An Rente denken Sie aber noch nicht, oder?