Bekannter Gastronom kehrt zurück : Kalimera: Am Eschweiler Markt wird wieder Griechisch gesprochen

Er ist froh, wieder in Eschweiler zu sein: Gastronom Georgios Argiriou. Foto: Wolfgang Wynands​

Eschweiler „Der Grieche“ ist zurück. Im neu gestalteten Lokal strahlt nicht nur der Wirt, sondern auch die Decke. Ein Happyend am Eschweiler Marktplatz nach einem kurzen Intermezzo in Aachen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wolfgang Wynands

Im Interieur neu erfunden, dem Konzept aber treu geblieben. „Kalimera“, guten Morgen, „flötet“ Georgios „Jorgo“ Argiriou. Am Eschweiler Markt wird wieder Griechisch gesprochen. „Der Grieche“ hat – nach einem kurzen Umweg über Aachen – seinen Pavillon wieder am Eschweiler Marktplatz aufgeschlagen. Im alten Stammhaus.

Das „Frascati im Bärenhof“ – das Degraa-Mutterhaus am Aachener Templergraben – „war schön, aber eben keine wirkliche Heimat“, ist Jorgo Argiriou froh, zurück zu sein. „Hier, in dem Laden meiner Eltern, bin ich groß geworden. Als Kinder haben wir zwischen den Gästen gespielt, und da drüben sind wir gerutscht“, zeigt er auf den „Sonnenwagen“, das Spiel-Kunst-Mobil von Bonifatius Stirnberg am Rande des Marktplatzes. Und überhaupt – der temporäre Weggang aus Eschweiler sei so ja gar nicht geplant gewesen.

Aber das ist eine andere Geschichte. Und eine lange dazu (wir berichteten). Und eine, die letztlich dazu geführt hat, dass er jetzt, rechts von sich, auch einen neuen Nachbarn begrüßen darf: Bekim Merina hat kurz nach ihm, im ehemals gepachteten Teil des alten „Griechen“, mittlerweile sein „ZeitZeichen“ eröffnet. Beide finden gegenseitig, dass sie einen netten neuen Nachbarn haben.

Vermeintlicher Groll, wie „die Sache“ damals gelaufen ist – da die Pläne für die Modernisierung des „Griechen“ schon in Computeranimationen gestaltet waren und dann doch kurz vor dem Ziel noch im Reißwolf landeten – sei längst verflogen. „Abgehakt“, sagt Jorgo. „Es ist einfach schön, wieder zu Hause zu sein.“ Ziemlich genau zwei Jahre hat es bis zur Rückkehr gedauert.

Die neue Geschichte ist die, dass selbst Stammkunden der Sorte „hier groß geworden“ den Laden innen nicht mehr wiedererkennen (werden). Sprichwörtlich ist alles auf links gedreht worden. Nichts, aber auch rein gar nichts, erinnert auch nur im Entferntesten an das alte Lokal. Die neue Theke in Holzoptik ist nach links gewandert, die obligatorische lange Sitzbank ist jetzt rechts statt links und türkis statt rot. So, wie die neue gemütliche Rund-Ecke vor der Theke. Das sanfte Braun der Sessel, das Türkis der Sitzbänke und das abgetönte Weiß der Wände ergeben eine völlig neue Lounge-Atmosphäre, die sich auch draußen, auf der „Veranda“, mit einer neuen Bestuhlung nahtlos fortsetzt. Der Clou ist die Decke drinnen: Ein von oben beleuchtetes, gespanntes Tuch mit griechischen Motiven verteilt das Licht angenehm im ganzen Raum.

Nicht wiederzuerkennen – der neue „Grieche“ am Eschweiler Marktplatz von innen. Foto: Wolfgang Wynands​

Unverändert ist die mediterran-internationale Speisekarte. Das ehemalige Stamm-Personal ist ebenfalls wieder an Bord. Auch das war ein Grund, nach den geplatzten Sanierungsplänen, im Bärenhof das „Frascati“ zu eröffnen: sein Personal und sich, statt arbeitslos zu sein, zu „parken“. Dass er nach Eschweiler zurückkehren wollte, war für ihn nach eigener Aussage von Anfang an klar. Aber dafür mussten die Pläne aus dem Reißwolf neu zusammengesetzt und angepasst werden.

„Aachen war schon okay“, sagt Georgios Argiriou im Rückblick, „aber eben nicht so wie hier am Markt, wo wir unsere Gäste und unsere Gäste uns kennen. Aachen ist da eben auch ein deutliches Stück anonymer. Wir sind wirklich happy, hier wieder diese familiäre Atmosphäre zu haben“, unterstreicht der bekannte Gastronom. Die vielen Stammgäste offenbar auch. „Ihr habt echt gefehlt“, laute gefühlt jeder zweite Satz.