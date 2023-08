Rückkehr der Realschule Patternhof : Zwischen Freude und Erleichterung beim Einzug in die Containerschule

Altes und Neues grenzen auf dem Drieschplatz unmittelbar aneinander. Die Containerschule steht direkt am alten Schlachthof. Foto: MHA/Michael Grobusch

Eschweiler Gut zwei Jahre nach der Hochwasserkatastrophe ist die Realschule Patternhof an diesem Montag nach Eschweiler zurückgekehrt. Dabei sind die Container, in die sie einzieht, mehr als ein weiteres Provisorium.

Michaela Silbernagel beschreibt die Lage an diesem Montagmittag mit zwei Worten: Erleichterung und Freude. Die empfindet die Leiterin der Realschule Patternhof, als der erste Schultag nach den Sommerferien zu relativ früher Stunde – um 11.40 Uhr – zu Ende gegangen ist.

Für Silbernagel war es ein ganz besonderer Start in das neue Schuljahr – wieder einmal. Denn nachdem die schweren Folgen der Hochwasserkatastrophe vom 14. und 15. Juli 2021 dafür gesorgt hatten, dass die Schulgemeinschaft kurzfristig von Eschweiler nach Würselen in die dortige ehemalige Realschule umgesiedelt werden musste, haben Kollegium und Schülerschaft und damit in der Summe rund 1000 Menschen nun wieder den Weg in die andere Richtung angetreten.

Dieser endet vorläufig auf dem Drieschplatz und damit in einem weiteren Provisorium. Denn dort, wo sonst die Kirmes stattfindet und Feste gefeiert werden, ist innerhalb von nur gut vier Monaten eine riesige, aus 350 Modulen bestehende Containerschule gebaut worden, die mindestens für die kommenden 18 Monate die neue Bleibe der Realschule sein wird.

Parallel dazu aber wird das von den Wassermassen stark in Mitleidenschaft gezogene Stammgebäude am Patternhof weiter saniert. Der erste Abschnitt der rund 16 Millionen Euro teuren Maßnahme ist vor wenigen Tagen abgeschlossen worden. Mit der für die Schule angenehmen Konsequenz, dass erste neu her- und eingerichtete Fachräume wieder in Betrieb genommen werden können.

„Wir sind am Samstag noch gemeinsam hier gewesen und haben uns davon überzeugt, dass auch wirklich alles Wesentliche für den Schulbetrieb vorbereitet und fertig ist“, berichtet Dana Duikers im Gespräch mit unserer Zeitung. „Und an diesem Samstag ist auch noch gearbeitet worden“, versichert die städtische Beigeordnete und lehnt sich bei diesen Worten zufrieden in ihrem Stuhl zurück. „Uns war von Anfang an klar, dass es zeitlich knapp werden könnte. Umso schöner ist es, jetzt festzustellen, dass sich dieser Kraftakt gelohnt hat.“

Erste Fachräume sind schon fertig und können ab sofort genutzt werden, was Schulleiterin Michaela Silbernagel sehr freut. Foto: MHA/Michael Grobusch

Dem kann Michaela Silbernagel nur beipflichten, wie sie betont. „Für uns ist das erneut ein Glücksfall und ein großer Tag. Denn ab heute sind wir wieder zu Hause.“ Natürlich sei es auch ein Glücksfall gewesen, nach der Hochwasserkatastrophe an der Tittelsstraße in Würselen eine vorübergehende gemeinsame Unterkunft angeboten zu bekommen. Das hatte Michaela Silbernagel schon in der Vergangenheit mehrfach betont. „Aber nach Hause zurückzukehren, ist trotzdem noch mal etwas ganz Anderes. Und das habe ich dem Kollegium und den Schülerinnen und Schülern heute auch deutlich angemerkt.“

Schule hat nach Überzeugung der Leiterin viel mit Heimatverbundenheit zu tun. „Aber es gibt auch zahlreiche praktische Gründe, sich über die Rückkehr nach Eschweiler zu freuen“, findet sie. Die kurzen Wege zur Schule statt der langen Fahrten mit dem Bus, nennt sie als Beispiel. „Und jetzt können auch endlich wieder unsere Arbeitsgemeinschaften stattfinden, und es ist wieder einer regelmäßige Hausaufgabenbetreuung möglich.“

Diese und viele andere Dinge würden in den kommenden Wochen anlaufen. In den ersten Tagen aber soll laut Silbernagel zunächst einmal die Gewöhnung an die neue Umgebung im Vordergrund stehen. Für die Klassen 6 bis 10 gab es deshalb zum Auftakt einen Tag ausschließlich mit dem jeweiligen Klassenlehrer beziehungsweise der Klassenlehrerin. Ebenso wie Führungen durch das Gebäude und Rundgänge auf dem Gelände. Und auch in den kommenden Tagen sollen die Kinder und Jugendlichen weiter behutsam an den Schulalltag herangeführt werden.

Die Sanierung des von der Flut stark beschädigten Hauptgebäudes der Realschule Patternhof wird noch zwei Jahre in Anspruch nehmen. Foto: MHA/Michael Grobusch

Unterdessen konnten am Montag nach zweijähriger Zwangspause erstmals wieder die neuen fünften Klassen der Realschule in Eschweiler begrüßt werden. Vier sind es in diesem Jahr. Sie feierten gemeinsam mit ihren Angehörigen nach einem ökumenischen Gottesdienst in der Kirche St. Peter und Paul die Einschulung in den neuen Containern. „Wir haben das in der vergangenen Woche mit dem Kollegium so gut vorbereitet, dass alles wie am Schnürchen funktioniert hat“, fasst Michaela Silbernagel das Geschehen zusammen und stellt fest: „Wir hatten wirklich einen wunderbaren Schulstart.“

An dem nahm auch Nadine Leonhardt teil und zeigte sich am Ende nicht minder erfreut: „Es ist wichtig, dass sich die Schüler wieder mit ihrer Schule identifizieren können“, sagt die Bürgermeisterin (SPD) und verweist darauf, dass die jetzigen sechsten und siebten Klassen eine weiterführende Schule in Eschweiler bis dato noch gar nicht erlebt hätten. „Und für die Eltern ist es unter zahlreichen Gesichtspunkten ebenfalls von großer Bedeutung, dass die Schule nun wieder hier verankert ist.“