Kostenpflichtiger Inhalt: Aufhebung der Maskenpflicht im Unterricht : Reaktionen von Verwunderung bis hin zu Erleichterung

Solche Bilder wird es ab Dienstag eher nicht mehr geben: Die Maskenpflicht im Unterricht ist nicht verlängert worden. Foto: MHA/Michael Grobusch

Eschweiler/Stolberg Die Maskenpflicht im Unterricht läuft in NRW am Montag aus. Ab September müssen die Kinder im Klassenraum keinen Mund-Nasen-Schutz mehr tragen. Wie reagieren die Schulleiter in Eschweiler und Stolberg darauf?