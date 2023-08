Zweite Festival-Auflage auf dem Marktplatz : Warum der Eschweiler Raki hat jetzt auch in London einen Namen hat

Festliche Stimmung beim Raki-Festival auf dem Eschweiler Marktplatz – und auf der Bühne spielt „Moğollar“. Foto: MHA/Wolfgang Wynands

Eschweiler Die zweite Auflage des Raki-Festivals richtet sich auch an ein jüngeres Publikum. Das lässt sich nicht lange bitten. Und es gibt weitere Erfolgsmeldungen zu den Getränk aus Eschweiler.

Am Samstagmittag schaut Deniz Tuğcu noch etwas besorgt gen Himmel. Der Wetterbericht ist in Teilen suboptimal für den Tag. Über 70 Mitarbeiter wuseln da schon über den Eschweiler Marktplatz, bereiten den zweiten Tag des Raki-Festivals vor. 600 Stühle aus der Festhalle Weisweiler bekommen weiße Hutzen, weiße Tischdecken landen auf den langen Tafeln, vielarmige silberne Kerzenleuchter werden drapiert, rote Teppiche werden ausgerollt und Blumenstelen, natürlich in Weiß, in Position gebracht. Ambiente und Stil müssen stimmen in den Augen des Gastronoms.

Bei der zweiten Auflage sind aus einem Tag zwei Festival-Tage geworden. „Wir wollten mit dem ersten Abend auch ein Angebot für ein jugendlicheres Publikum schaffen“, erklärt der Yakamoz-Chef. Dafür hat er unter anderem „Sefo“ engagiert. Und der „Headliner“ hält, was er verspricht, „hip-hopt“ über die Bühne und geht immer wieder auf Tuchfühlung zum meist weiblichen und äußerst textsicheren Publikum. Das verlangt schon nach der dritten Nummer nach „Isabelle“ und kriegt „sie“ auch. Der Song hat auch deutsche Zeilen, ansonsten singt und rappt der in Köln lebende „Sefo“ auf Türkisch und hat natürlich auch „Bilmem Mi?“ im Gepäck – 2021 der meistgehörte türkische Song auf digitalen Musikplattformen. Vor „Sefo“ haben „Ethno Mystic“ und „Yener & Ümit“ die Stimmung schon ordentlich angeheizt.

„Am Ende hat es ein paar Tropfen Regen gegeben, nicht groß der Rede wert, es war ein toller Abend“, bilanziert Deniz Tuğcu den „Jugendtag“. Die Resonanz in der Altersklasse 20 bis 30 Jahre zeigt: Die Nachfrage ist da. Apropos Bilanz: Der Kostenapparat für ein solches Festival ist nicht unerheblich, auf schwarze Zahlen schielt Tuğcu aber nicht. „Wir machen das hier nicht, um Gewinn zu machen“, erklärt er. Erstens müsse man die Feste feiern, wie sie fallen, und zweitens sieht er es als Marketing-Event für seinen Yakamoz Raki.

Und der läuft offenbar wie „Schmidts Katze“, und Eschweiler ist nun auch in „Great Britain“ ein Begriff. Das kommt so: Die patentierten Flaschen haben am Hals den Namen der Indestadt eingestanzt. „Und da hat man sich im Londoner Großhandel gefragt, was das wohl bedeutet, dieses Wort ‚Eschweiler‘, das da im Glas zu lesen ist“, lacht Tuğcu. Der Chef selbst und Google haben den Briten dann weitergeholfen. Der Raki „Made in Eschweiler“ streckt seine Finger gerade nach Europa aus: England, Frankreich, Belgien, die Niederlande, Schweiz – die Produktion von zuletzt rund 50.000 Flaschen soll sich damit verfünffachen. Und es gibt neue Produkte aus der Yakamoz-Brennerei: ein Raki mit Mocca-Geschmack, ein Gin und ein Kräuterlikör feiern auf dem Raki Festival in Eschweiler ihre Markteinführung.

Übers Feiern wird auch diesmal der soziale Zweck nicht vergessen. Im vergangenen Jahr gingen zwei Euro pro Ticket ans Haus St. Josef und die Feuerwehr. In diesem Jahr lag es nahe, für die Erdbeben-Opfer in der Türkei zu spenden. Deniz Tuğcu ist im türkischen Pazarcik geboren, gelegen im Epizentrum des Bebens, das im Februar das Grenzgebiet von der Türkei und Syrien erschütterte. Nach der Katastrophe ist er runter in sein Heimatdorf geflogen: „Das Ausmaß ist nicht in Worte zu fassen“, sagt er noch heute.

Dort traf er den Bürgermeister der Stadt Tunceli, Fatih Mehmet Macoglu, der mit „seiner“ Feuerwehr zur Hilfe nach Pazarcik geeilt war. „Sie konnten 58 Menschen aus den Trümmern retten“, berichtet Tuğcu, „er betonte aber auch, dass es die dreifache Anzahl hätte sein können, hätten sie die entsprechende Ausrüstung gehabt. Da habe ich ihm versprochen, alles Erdenkliche zu tun, um einen professionell ausgestatteten Feuerwehrwagen zu kaufen. Mit dem Raki-Festival haben wir die Spendenaktion nun gestartet“, hofft der Initiator auch auf offene Börsen von befreundeten Geschäftsleuten, um rund 250.000 Euro „aufzutreiben“. Dabei vertraut er auch auf eine türkische Redensart: „Aus mehreren Tropfen wird ein Bach.“ Die ersten paar Tausend sind allein über die Tickets nun in den Topf geplätschert.

Hier tanzt der Chef: Deniz Tuğcu zeigte sich mit der zweiten Auflage des Raki-Festivals sehr zufrieden. Foto: MHA/Wolfgang Wynands