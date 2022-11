Vermehrte Geldautomatensprengungen : Raiffeisen-Bank schließt zwei Eschweiler Zweigstellen

Eschweiler Kunden der Raiffeisen-Bank Eschweiler erhalten ein Schreiben, in dem die Schließung der Zweigstellen in Nothberg und Bergrath angekündigt wird.

Die Raiffeisen-Bank Eschweiler benachrichtigt ihre Kunden darüber, dass die Zweigstellen in Nothberg und Bergrath zum Ende des Jahres 2022 geschlossen werden. Grund dafür sei die angestiegene Zahl von Geldautomatensprengungen. Im Brief heißt es, dass ein „filialindividuelles Sicherheitskonzept“ und „die Umsetzung von aufwendigsten Präventionsmaßnahmen“ nicht tragbar seien. Der Aufsichtsrat und der Vorstand hätten daher „aus sicherheitstechnischen und wirtschaftlichen Gründen“ entschieden, die Zweigstellen zu schließen.

Im Zuge dessen sollen die Öffnungszeiten in Hastenrath ab dem 19. Dezember ausgeweitet werden. Die Hauptstelle an der Franzstraße war stark von der Hochwasserkatastrophe am 14. und 15. Juli 2021 betroffen, soll aber ab dem 19. Dezember wieder vollumfänglich zur Verfügung stehen. Zurzeit steht ein eingeschränkter Service zur Verfügung. Der Umbau sei in den letzten Zügen, heißt es in dem Schreiben.