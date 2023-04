Landgericht Aachen : Prügel, Messer und immer wieder abgebrochene Flaschenhälse

Seit Donnerstag läuft der Prozess gegen Silvan Ö. und Gary S. vor der 1. Großen Jugendkammer am Aachener Landgericht. Foto: dpa/Oliver Berg

Aachen/Eschweiler Zwei junge Männer aus Eschweiler stehen seit Donnerstag wegen versuchten Totschlags und versuchten Mordes vor einer großen Jugendkammer. Zwei ihrer Taten sollen sich in der Kneipenmeile Schnellengasse ereignet haben.

Von Wolfgang Schumacher

Wenn es Nacht wurde, sollen die beiden Angeklagten Silvan Ö. (24) und Gary S. (21) aus Eschweiler laut der Anklage der Staatsanwaltschaft so richtig zugelangt haben. Die Ereignisse, bei denen die beiden mit ihren Fäusten zugeschlagen und dann vor allem mit scharfkantigen Hälsen abgebrochener Flaschen zugestochen haben sollen, spielten sich am 27. Februar 2022 und in der Nacht vom 1. auf den 2. Oktober in der Innenstadt von Eschweiler ab. Zu einem dritten Vorfall am 23. Juli 2022 kam es zudem auf dem Hof der Gesamtschule in Langerwehe.

Seit Donnerstag müssen sich die beiden wegen versuchten Totschlags und Silvan Ö. zusätzlich wegen versuchten Mordes vor der 1. Großen Jugendkammer am Aachener Landgericht verantworten, den Vorsitz hat Richter Roland Klösgen inne.

Auf der Eschweiler Kneipenmeile

Die erste Silvan Ö. betreffende Tat soll sich auf der Eschweiler Kneipenmeile, in der Schnellengasse, ereignet haben. Vor einem Lokal sei der 24-Jährige gegen 3.40 Uhr in der Februar-Nacht auf andere Gäste losgegangen sein, wie Staatsanwalt Sebastian Muhl vortrug. Weil er rumgepöbelt habe, bekam er von den Leuten, die sich mit ihm in der Gasse befanden, Vorhaltungen, er soll sich mäßigen, schließlich seien auch weibliche Passanten unterwegs.

„Junge hör‘ mal auf, es langt“, habe das spätere Opfer laut Staatsanwaltschaft gesagt, zu viel für Ö., der umgehend einer Flasche den Hals abschlug und auf den Kontrahenten eingestochen haben soll. Das Ergebnis: klaffende Wunden in Hals und Wange des Opfers, das scharfe Glas habe die Halsschlagader nur um wenige Zentimeter verfehlt, verlas Muhl aus der Anlage.

Bei der zweiten Tat, die Ö. vorgeworfen wird, geht es um ein Zusammentreffen von rund zehn Personen auf einem Schulhof in Langerwehe. Die beiden beteiligten Gruppen waren in zwei Pkw vorgefahren, man ging dort vor der Gesamtschule umgehend aufeinander los, allerdings nicht nur mit den Fäusten, es sollen auch Messer und Schlagstöcke zum Einsatz gekommen sein.

Und wieder zerbarst ein Flaschenhals, den Ö. anschließend als Waffe eingesetzt habe. Er soll die scharfen Enden dieses Mal von hinten in den Nacken eines „Gegners“ gerammt haben – heimtückisch, ohne dass der andere einen Angriff vermutete. Das führt dazu, dass diese Tat als versuchter Mord mit einer durchaus hohen Straferwartung angeklagt ist.

Türsteher angegriffen

Erst im dritten Fall geht es um den Mitangeklagten Gary S., der die angeklagte Tat Anfang Oktober 2022 vor der Disco Barcode in der Schnellengasse morgens nach fünf Uhr in der Frühe begangen haben soll. S. war zur Tatzeit noch 20 Jahre alt, was zu der Verhandlung nicht vor einer Schwurgerichtskammer, die für Tötungsdelikte zuständig ist, sondern vor einer großen Jugendkammer führt. S. soll sich, ebenso wie Kumpel Ö., nach dem Disco-Besuch in der Gasse eine abgebrochene Flasche genommen und einen Türsteher angegriffen haben, welcher ebenfalls schwer verletzt wurde.

Da beide Angeklagte auf Anraten ihrer Verteidiger (Rainer Dietz und Martina Nadenau für Silvan Ö., Nils Kassebohm für Gary S.) bislang zu den Vorwürfen schweigen, begann die Beweisaufnahme mit der Einvernahme des ersten Zeugen.