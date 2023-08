Landgericht : Die ersten gemeinsamen Weihnachtstage enden blutig

Das Landgericht tagt: Ein 24-jähriger Mann aus Eschweiler ist dort angeklagt wegen versuchten Mordes an seiner Ex-Freundin. Foto: dpa/Marius Becker

Eschweiler In Eschweiler trennt sich eine Frau von ihrem Freund, der daraufhin zum Messer gegriffen haben soll. Prozess beginnt am Donnerstag.

Für das Paar aus Eschweiler waren es die ersten gemeinsamen Weihnachtstage, nachdem es im Mai 2022 zueinander gefunden hatte. Die Festtage verbrachte es noch gemeinsam in seiner Wohnung, aber dann war Schluss. Am 27. Dezember teilte die Frau ihrem Partner das Ende der Beziehung mit. Sie war genervt von ihrem arbeitslosen Freund, der seinen Lebensunterhalt allenfalls mit ein paar Diebstählen finanzierte.

Sebastian R. sollte zurück zu seinen Eltern ziehen, war ihre Forderung. Am Abend saßen die beiden noch einmal zusammen, ein paar Freunde waren noch da, der Alkohol saß auch mit am Tisch. Gegen 22 Uhr, so steht es in den Akten, verließ der 24-Jährige die Wohnung, um in die fußläufig entfernte Wohnung der Eltern überzusiedeln.

Nachts gegen 2.30 Uhr kehrte er zurück, ein Messer trug er da schon versteckt in seiner Kleidung, so steht es jedenfalls in der Anklage. Er klopfte und klingelte mehrfach, bis seine ehemalige Freundin die Haustüre öffnete. Es gab ein kurzes Gespräch, erkennbar wollte er die Trennung mitten in der Nacht noch einmal thematisieren. Sie ließ ihn nicht herein, vielmehr forderte sie ihn auf, wieder zu gehen und wollte die Türe schließen. „Dies soll Sebastian R. verhindert haben und mit dem mitgeführten Messer zweimal wuchtig in den vorderen Halsbereich gestochen haben, um die Geschädigte zu töten“, so steht es in der Anklage. Die Geschädigte erlitt tiefe Stichwunden, die zu erheblichen Blutungen geführt haben sollen.

Die Tochter des Opfers hatte die Attacke mitbekommen, sie informierte panisch ihre Tante. Noch in der Nacht wurde die stark blutende Frau in der Notaufnahme des Klinikums genäht, die Stiche waren nicht lebensgefährlich. Eher zufällig sollen keine lebenswichtigen Adern getroffen worden sein. So sieht es die Staatsanwaltschaft, die Sebastian R. wegen versuchten Mordes angeklagt hat.

Das Verfahren vor der Schwurgerichtskammer beginnt am Donnerstag, ein Urteil ist bereits eine Woche später vorgesehen. Der Angeklagte wurde am Tattag festgenommen, bei einer Verurteilung droht ihm eine lebenslange Gefängnisstrafe.

