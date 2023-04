Mordversuch in 15 Fällen : Polizei nimmt Tatverdächtigen nach Explosion in Eschweiler fest

Die Polizei hat im Zusammenhang mit der Explosion in der Eschweiler Innenstadt einen Mann festgenommen. Unser Foto zeigt die Unglücksstelle in der Neustraße am Freitagmittag. Foto: MHA/Caroline Niehus

Update Eschweiler Nach der schweren Explosion in der Eschweiler Fußgängerzone hat die Polizei einen 21-jährigen Tatverdächtigen festgenommen.

Das klingt nach einem schnellen Fahndungserfolg: Im Zusammenhang mit der schweren Explosion am Donnerstagabend in der Eschweiler Innenstadt haben die Ermittler nur rund 24 Stunden später einen Tatverdächtigen festgenommen. Er steht laut Staatsanwaltschaft unter dem dringenden Verdacht, in dem Wohn- und Geschäftshaus in der Neustraße einen Brand gelegt zu haben, der dann wohl die Explosion ausgelöst hat.