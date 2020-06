Kostenpflichtiger Inhalt: Dreck und Lärm am Blausteinsee : Politiker sagen wildem Müll den Kampf an

Unschöner Anblick: Der obere Parkplatz am Blausteinsee ist oft von wildem Müll übersät. Foto: MHA/Sarah-Lena Gombert

Eschweiler Das Thema wilder Müll beschäftigt jetzt auch die Eschweiler Kommunalpolitik. So will sich die Gruppe „Basis“, die den unabhängigen Bürgermeisterkandidaten Christoph Häfner unterstützt, für Mülldetektive in der Stadt einsetzen. Die Dürwißer CDU will sich konkret um den Parkplatz am Blausteinsee kümmern.