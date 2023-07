Feuer in Eschweiler um Mitternacht : Pkw und Garage auf der Waldstraße brennen völlig aus

Eschweiler Um vier Minuten nach Mitternacht gerät ein kurz zuvor abgestelltes Fahrzeug in Brand. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen.

Um vier Minuten nach Mitternacht am Freitag schrillten in der Eschweiler Feuerwache die Alarmglocken: Mehrere Anrufer meldeten, dass ein Pkw in einer Garage an der Waldstraße in Eschweiler lichterloh brennt und die Flammen auf das angrenzende Einfamilienhaus überzugreifen drohten. Aufgrund der sich überschlagenden Meldungen rückte die Feuerwehr mit der Hauptwache und den Löschzügen Stadtmitte, Kinzweiler, Bohl und Röhe an.