Eschweiler Schlagersänger : Peter De ist zurück auf der Bühne

Nach längerer Pause ist er wieder musikalisch am Start: Peter De, ehemals Peter De Rooy. Foto: Wolfgang Wynands

Eschweiler Peter De will es noch einmal wissen. Mit neuen Songs will der Eschweiler Sänger nach einer längeren Pause nun so richtig durchstarten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wolfgang Wynands

„Corona hat uns allen Knüppel zwischen die Beine geworfen“, sagt Peter Diederichs. Dann nahmen den Eschweiler Schlagersänger auch noch gesundheitliche Probleme aus dem Ring. Die sind nun überwunden und deshalb drei neue Songs in der Pipeline: Am 14. Juli erscheint der erste: „Ein Blumenstrauß“. Auch neu: Aus Peter De Rooy ist kurz und knapp „Peter De“ geworden. Und Peter De will jetzt noch einmal durchstarten…

„Einen Blumenstrauß aus roten Rosen schenk‘ ich dir. Und ein Liebesgedicht auf schneeweißem Papier…“ – singt er halblaut aber mit fester Stimme bei einem Latte Macchiato beim Gespräch auf dem Marktplatz. „…ein Blumenstrauß und rosarote Luftballons fliegen himmelwärts nur für dich und mich.“ Es folgt der unausweichliche, inbrünstige Reim „Ich liebe dich“.

Okay: Herz-Schmerz und Schlager sind schwer voneinander zu trennen. Man kann es textlich aber auch deutlich uneleganter rüberbringen. Säße eine Frau mit am Tisch – sie würde ihm die Liebeserklärung mit an Wahrscheinlichkeit grenzender Sicherheit wohl schmachtend „abkaufen“. Immer wieder streut er textsicher und spontan Liedfragmente aus seinem reichhaltigen Repertoire ein. Zitiert sogar Erich Kästners Gedicht „Im Auto über Land“ – das hat immerhin sechs Strophen. Die letzten vier spart er sich. Dass er sie runterrattern könnte – daran besteht kein Zweifel. „Wenn’s um Gedichte aufsagen in der Schule ging, wurde immer der kleine Peter nach vorne geholt“, schmunzelt Peter De.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von YouTube. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von YouTube, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Der erste Eindruck: Der Mann ist „bekloppt“. Im positiven Sinne. Das täuscht nicht. Peter De liebt und lebt Schlagerwelt – und das authentisch, ohne Firlefanz und von Grund auf bodenständig und ehrlich. Es ist ihm eine Herzensangelegenheit, das spürt man deutlich. Mit beiden Füßen auf dem Boden: „Ich weiß, dass ich kein Mercedes bin“, lacht er, „aber ein guter, zuverlässiger Volkswagen“. Baujahr 1961 und deshalb mit Oldtimer-Kennzeichen.

Eigentlich hätte er ja Artist werden sollen und anfangs auch wollen – immerhin erblickte er im Zirkuswagen von Oma Margarete, geborene Rohleder, auf dem Hof der „Alten Kaserne“, das Licht der Welt. Als Erstgeborener von Marlies und Peter Wilhelm Diederichs. Sein Vater ist auch der erste musikalische Berührungspunkt. „Er wird nächstes Jahr 88 und spielt immer noch die Ziehharmonika.“ Seine Eltern sorgten überdies für die typische präpubertäre Sozialisation in den Spät-Sechzigern: Nach dem samstäglichen Bad frisch auf die Couch und ZDF-Hitparade gucken.

Später auch „disco“, die jugendlichere und internationalere Variante mit Ilja Richter. Aber Peter Diederichs bleibt am deutschen Schlager „kleben“, der da seine erste Blütezeit erlebt und bis heute nicht totzukriegen ist. Die erste Single? „Baccara – Yes Sir, I can boogie.“ Er singt es natürlich kurz vor und schwärmt von Roy Black, Bernhard Brink, Chris Roberts, Rex Gildo und Konsorten. Live singt er auch deren Songs. Der Größte in seinen Augen ist aber Tom Jones – „an den Tiger kommt stimmlich keiner ran“, stellt er nüchtern und auch für sich selbst fest.

Eher spät berufen tritt Diederichs 2012 mit „Mallorca – heiße Insel“ als Peter De Rooy in die Schlagerwelt ein. Der Text ist weniger blümisant, sondern eher deftig und hier nicht zitierfähig. „Ich könnte sagen: Ich war jung und brauchte das Geld“, lacht er. Tut er aber nicht, weil es nicht stimmen würde. Erstens war er da schon in den 40ern, und zweitens hat er nicht schlecht verdient. Und: Der Text stammt nicht aus seiner Feder.

Die Nummer ist so entstanden: Produzent sucht Sänger. Die Nachfolger „Funkelnde Perlen“ und „Federwolken“ tragen hingegen seine Handschrift und sind deutlich romantischer. Wie der Blumenstrauß, auch wenn der aus der Feder von Produzent Michael Scheuch (Text: Natascha Mörs) stammt.

Was muss ein guter Schlager nun haben? Peter De: „Ganz klar – er sollte tanzbar sein. Es muss aber nicht immer unbedingt Discofox sein. Ich experimentiere gerne mit unterschiedlichen Beats.“ Beziehungsweise er lässt experimentieren. „Ich sehe mich eher als Texter und Interpret. Ich beherrsche zwar die moderne Technik eines Keyboards, aber ‚richtig‘ Klavier spielen kann ich eigentlich nicht – aber zum Ausprobieren neuer Ideen reicht das.“

Und wie wurde aus Peter de Rooy nun Peter De? Wie vieles im Leben ist das eine längere Geschichte. Die Kurzversion: De Rooy ist der Nachname seiner langjährigen Lebensgefährtin. Mit ihr ist dann aber auch das ‚De Rooy‘ verflossen.

Aber jetzt herrscht Aufbruchstimmung. „Ich freue mich wahnsinnig auf den Release vom Blumenstrauß. Die beiden anderen Songs kommen dann voraussichtlich bis Ende August raus – auf allen gängigen Streamingportalen. Ich bin schon total gespannt auf das Feedback.“

Feedback live holt sich Peter De am 4. August in der Festhalle Weisweiler, wo er mit zahlreichen Kollegen des Genres bei einer Benefiz-Schlagerparty zu Gunsten des Kinder- und Jugendhospizes Aachen auf der Bühne stehen wird.