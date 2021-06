Gastronomie : Zwischen Erleichterung und Personalmangel

Das schöne Wetter genießen: Viele Menschen gehen wieder in einem Restaurant essen. Foto: MHA/Caroline Niehus

Eschweiler/Stolberg Restaurants dürfen seit einigen Wochen wieder öffnen. Das ist mit vielen positiven Aspekten verbunden, es gibt aber auch Probleme. Was beschäftigt die Gastronomen in Eschweiler und Stolberg?

Ein Blick über den Eschweiler Marktplatz zeigt: Viele Menschen sind froh, nach monatelanger Pause endlich wieder in einem Lokal essen gehen zu können. Gerade beim schönen Wetter der vergangenen Tage sind die meisten Tische bereits mittags besetzt. Abends haben Kunden es häufig schwer, überhaupt noch einen Platz zu finden.

Das kann Deniz Tugcu bestätigen, der am Markt das Restaurant Yakamoz betreibt. „Wir sind fast immer ausgebucht“, erzählt er von den ersten Wochen nach Wiedereröffnung. „Die Leute haben das einfach vermisst.“ Vor allem die Restaurant-Atmosphäre würden alle genießen, schließlich habe man im Lockdown fast ausschließlich in den eigenen vier Wänden essen können.

Tugcu berichtet von fröhlichen Menschen, die sich sehr verständnisvoll und ruhig verhalten. Selbst wenn es bei der voll besetzten Terrasse mal zu Wartezeiten kommt, habe er häufig zu hören bekommen: Kein Problem, wir haben Zeit. „Diese Worte höre ich am Wochenende sonst nie“, erzählt der Gastronom lachend.

Andere Mentalität als im Sommer 2020

Ähnliche Diskussionen muss Annette Leclou heute immer noch führen. „Die meisten Kunden sind verständnisvoll bei den Wartezeiten, aber die Corona-Schutzmaßnahmen sind viele langsam leid“, beobachtet die Inhaberin des Restaurants Zur Treppe in Stolberg -Breinig. Vor allem Menschen, die bereits geimpft sind, würden nicht verstehen, warum sie weiterhin eine Maske tragen und Abstand halten müssen. „Da müssen wir schon mal diskutieren.“ Grundsätzlich merkt Leclou aber eine generelle Erleichterung bei den meisten Besuchern, die einfach froh sind, wieder raus zu dürfen.

Ein Problem hat sie allerdings, was ihr Personal betrifft. Viele hätten sich im Lockdown einen anderen Job gesucht. „Die Studenten, die im Service tätig sind, konnten ja nicht einfach abwarten, bis es weitergeht. Schließlich müssen sie Geld verdienen“, gibt Leclou zu bedenken. Ihre festangestellten Mitarbeiter habe sie halten können, bei den Aushilfen seien nur zwei von fünf noch in ihrem Restaurant tätig.

Tugcu berichtet zudem von Lieferengpässen bei der Ware. Mit Fleisch, Fisch, Oliven und Peperoni nennt er nur einige Beispiele für Lebensmittel, die aktuell nicht durchgehend verfügbar seien. „Es gab auch schon Tage, an denen hatte ich keine Cola Light und Cola Zero mehr.“ Alle Gastronomen in ganz Deutschland hätten gleichzeitig wieder ihren Betrieb aufgenommen. Da sei es nicht verwunderlich, dass es zu Schwierigkeiten komme. „Viele Regale im Großhandel sind leer“, weiß Tugcu.