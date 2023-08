Ordnungscoach Dalia Königs : Wenn Ordnung tatsächlich das halbe Leben ist

Ordnungscoach Dalia Königs aus Eschweiler hilft anderen Menschen dabei, Ordnung in ihr Leben zu bringen. Auch in ihrem eigenen Zuhause wendet sie ihre Aufräum-Tipps an. Foto: MHA/Lillith Bartczak

Eschweiler Die Eschweilerin Dalia Königs hat ihre außergewöhnliche Leidenschaft zum Beruf gemacht: Als zertifizierte Ordnungsberaterin hilft sie anderen Menschen beim Aufräumen und Ausmisten. Was eine TV-Serie damit zu tun hat.

Aufräumen und Ausmisten als eigenes Berufsfeld? Das kennen die meisten Menschen hierzulande höchstens von der Bestsellerautorin Marie Kondo, die ihr außergewöhnliches Wirken im Jahr 2019 sogar in einer eigenen Netflix-Serie präsentieren durfte. Doch was die wenigsten wissen: Auch in Deutschland gibt es mittlerweile Menschen, die anderen hauptberuflich dabei helfen, Ordnung in ihr Leben und in ihr Zuhause zu bringen. Eine davon ist die Eschweilerin Dalia Königs. Die 30-Jährige hat sich im vergangenen Jahr als zertifizierter Ordnungscoach selbstständig gemacht. Sie sagt: „Das ist mein Traumberuf.“ Doch wie ist sie überhaupt zu diesem Job gekommen?

Prinzipiell habe Ordnung immer eine Rolle in ihrem Leben gespielt, erzählt Dalia Königs. „Ich habe schon als Kind mein Zimmer umgeräumt“, sagt sie und lacht. Dass sich daraus einmal eine Karriere entwickeln könnte, zeichnete sich allerdings zunächst nicht ab: Im Anschluss an ihr Abitur an der Bischöflichen Liebfrauenschule absolvierte sie eine Ausbildung als Sozialversicherungsfachangestellte. „Ich habe aber schnell gemerkt, dass so ein klassischer Bürojob nichts für mich ist“, sagt Königs.

Boxen sind ein gutes Tool, um beispielsweise Kleidung in Schubladen ordentlich zu halten, weiß Dalia Königs. Wie man die Klamotten optimal faltet, zeigt sie unter anderem auf Instagram. Foto: MHA/Lillith Bartczak

Daraufhin habe sie sich in Richtung Einzelhandel umorientiert. Bei ihrer Arbeit in den Intersport-Filialen in Aachen und Eschweiler sei sie erstmals im beruflichen Kontext mit dem Thema Ordnung in Berührung gekommen. „Auf der Fläche und im Lager geht es häufig darum, den Überblick zu behalten, und zu wissen, wo was ist, falls man selbst oder der Kunde etwas sucht“, erklärt Königs. In diesem Rahmen habe sie gemerkt, dass ihr das Organisieren und Ordnung halten liegt und ihr – im Gegensatz zu vielen ihrer Kollegen – sogar Spaß bereitet. „Die meisten haben nicht so gerne im Lager gearbeitet, aber ich mochte es immer gerne, dort Klarschiff zu machen“, sagt die 30-Jährige und lacht.

Im privaten Umfeld habe das Thema Ordnung insbesondere seit der Geburt ihres Sohnes und der anschließenden Elternzeit einen größeren Stellenwert eingenommen, wie Dalia Königs berichtet. „In solchen Umbruchphasen, in denen man viel zu Hause ist, merkt man einfach, wie sehr einen die eigene Umgebung prägt, sprich was Unordnung mit einem macht und wie sich das auf die Zeit niederschlägt, die man für seine Familie und sich selbst hat“, schildert Königs. Sie habe festgestellt, wie sehr Besitz zum Ballast werden könne, denn: „Egal, um was für ein Teil es sich handelt, irgendwas muss man damit machen und wenn es nur abstauben ist“, erklärt die junge Mutter schmunzelnd. Also habe sie beschlossen, ihren Besitz deutlich zu reduzieren, um den Kopf freizubekommen und wieder mehr Zeit für andere Dinge zu haben. Auch das Thema Nachhaltigkeit habe hierbei eine Rolle gespielt: „Weniger Besitz bedeutet in der Regel auch weniger Konsum“, weiß Königs. Gleichzeitig habe sie sich bestimmte Aufräum-Routinen angewöhnt: „Es nimmt viel Druck raus, nicht die ganze Zeit aufzuräumen, sondern ganz genau zu wissen, wann ich was mache und in welchem Umfang“, so Königs.

Mit und mit sei dann auch der Wunsch aufgekommen, diese Erfahrungen und dieses Wissen weiterzugeben. Zumal sich ihr früherer Job im Einzelhandel nicht gut mit dem Alltag als Mutter habe vereinbaren lassen, wie Königs berichtet. Inspiriert von einschlägigen Netflix-Serien – darunter natürlich auch die von und mit Marie Kondo – habe sie sich dann erstmals mit dem Berufsbild auseinandergesetzt, recherchiert, ob es das in Deutschland überhaupt gibt, und sich schließlich in einem sechsmonatigen Online-Lehrgang zum zertifizierten Ordnungscoach ausbilden lassen.

Seit dem Frühjahr 2022 ist Königs nun als Aufräumexpertin selbstständig und hilft ihren Kunden beim Ausmisten, Aufräumen und Ordnung halten. Und obwohl der Job hierzulande noch nicht so bekannt sei wie etwa in den USA, sei die Nachfrage nach ihrer Unterstützung auf jeden Fall da, befindet Königs. Insbesondere von Familie oder Menschen in Umbruchsituationen, beispielsweise nach Schicksalsschlägen, werde sie beauftragt. Aber auch psychische und chronische Krankheiten seien mitunter ein Auslöser, sich professionelle Aufräum-Hilfe zu holen.

View this post on Instagram A post shared by Ordnungscoaching Dalia Königs (@ordnungscoaching_dalia_koenigs) Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Instagram. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Instagram, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Die Ordnungsprojekte, die Königs mit ihren Kunden angeht, können dann entweder nur ein „Problem-Zimmer“ umfassen, oder das gesamte Haus einschließen. Das Problem sei häufig, dass die Leute nicht wüssten, wo sie anfangen sollen und dadurch der Druck immer weiter steige. „Dann komme ich ins Spiel und sage: Hey, mach dir keinen Stress, wir machen das jetzt so und so“, erklärt Königs.

Doch ihr Service beinhaltet nicht nur ein Konzept und motivierende Worte: In der Regel packt sie auch selbst mit an und kümmert sich im Anschluss um die Weitergabe der aussortierten Besitztümer: „Ich bringe immer drei Boxen für Spenden mit, denn mittlerweile habe ich ein großes Netzwerk an Kitas, Schulen, Privatleuten und sozialen Einrichtungen, an die ich die Dinge guten Gewissens abgeben kann“, erklärt die Ordnungsexpertin. Zu wissen, dass die aussortierten Sachen eine neue Heimat bekommen, sei für viele ihrer Kunden entscheidend, um loslassen zu können, wie die 30-Jährige erklärt.