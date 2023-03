Verheerende Explosion in Eschweiler : Nur auf den ersten Blick sieht die Welt am nächsten Morgen besser aus

Bei Tageslicht offenbart sich am Freitag das ganze Ausmaß der Schäden, die eine gewaltige Explosion in der Eschweiler Innenstadt am Vorabend angerichtet hatte. Foto: MHA/Michael Grobusch

Eschweiler Erst bei Tageslicht wird das ganze Ausmaß der Zerstörung sichtbar. Die Neustraße in Eschweiler ist von der gewaltigen Detonation, die sich am Donnerstagabend ereignet hatte, schwer gezeichnet. Ein Lagebericht vom Folgetag.

Am Morgen danach sieht die Welt schon wieder etwas besser aus. Zumindest auf den ersten Blick, wenn man diesen von der Absperrung aus in die Neustraße in Eschweiler wirft. Auf geschätzte 100 Meter ist die Einsatzzone reduziert worden, nachdem sich am Vorabend und bis zum frühen Morgen noch die gesamte Innenstadt im Ausnahmezustand befunden hatte.

Um 21.19 Uhr waren nicht nur die örtliche Fußgängerzone, sondern auch zahlreiche Straßenzüge in der Umgebung von einer gewaltigen Detonation erschüttert und die Menschen in Angst und teilweise auch in Panik versetzt worden. Dichter Rauch stieg aus dem im Erdgeschoss lichterloh brennenden Haus mit der Nummer 39 bis 41 auf, Menschen schrien um Hilfe, Verletzte hatten sich auf die Straße geschleppt. Die „Menschenrettung“, so berichtet Feuerwehrchef Axel Johnen bei der von der Stadt am Freitagmittag einberufenen Pressekonferenz, habe nur eine gute halbe Stunde gedauert. Die Einsatzkräfte hätten allerdings teilweise ihr eigenes Leben riskieren müssen, um andere vor dem Tod zu bewahren.

Das scheint ihnen tatsächlich gelungen zu sein, auch wenn Außenstehenden die Vorstellung dafür angesichts der immensen Zerstörung, die sich bei Tageslicht offenbart, fehlen könnte. Die Bilanz wiegt dennoch schwer. 16 Verletzte sind zu beklagen, vier von ihnen schweben nunmehr in Lebensgefahr. Bis wenige Minuten vor der Pressekonferenz ist der Oberbrandrat noch von zwei lebensgefährlich verletzten Personen ausgegangen. „Mittlerweile kämpfen aber auch ein zwei Monate altes Baby und seine Mutter um ihr Leben“, berichtet ein erkennbar betroffener und erschöpfter Axel Johnen. Sie seien vom St.-Antonius-Hospital ins Klinikum nach Aachen verlegt worden.

Schläuche der Feuerwehr, Glasscherben und Trümmer liegen am Freitag auf der Neustraße und sind Spuren der Detonation sowie des dadurch ausgelösten Großeinsatzes der Rettungskräfte. Foto: MHA/Caroline Niehus

Was in dem Haus mit zwei Geschäftslokalen und drei Wohnungen passiert ist, bleibt auch am Freitagmittag völlig offen. „Wir haben keinerlei Anhaltspunkte für eine Brandursache gefunden“, stellt Johnen fest. Dies herauszufinden, sei nun Aufgabe von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei. Letztere hatte noch in der Nacht ihre Ermittlungen aufgenommen und – wie in solchen Fällen üblich – eine Mordkommission gebildet. Dass die Explosion im Zusammenhang mit einer Straftat zu sehen ist, bestätigt Katja Schlenkermann-Pitts auf Anfrage unserer Zeitung nicht. Ein Fremdverschulden könne zwar nicht ausgeschlossen werde. „Es gibt aber keinen konkreten Anfangsverdacht in dem Sinne, dass wir einen bestimmten Tatverdächtigen im Visier haben“, sagt die Oberstaatsanwältin.

„So etwas habe ich noch nie erlebt“, steht unterdessen für Axel Johnen fest. Die Wucht der Detonation sei enorm gewesen, berichtet er. Durch den Druck seien ganze Wände verschoben und eine massive Betondecke angehoben worden. Es sei die richtige Entscheidung gewesen, sehr früh schon „Vollalarm“ auszulösen, stellt er im Rückblick fest.

Die Eschweiler Wehr war mit allen verfügbaren Kräften im Einsatz, darüber hinaus gab es Unterstützung von den Kollegen aus Aachen, Stolberg, Würselen und Langerwehe. Letztgenannte hatten ihre Basis in Weisweiler aufgebaut, um im Falle weiterer Vorkommnisse den „normalen Dienst“ abdecken zu können. Darüber hinaus war ein Löschzug der Feuerwehr Stolberg vorsichtshalber in die Hauptwache am Florianweg verlegt worden. In der Summe waren laut Johnen 230 Feuerwehrfrauen und -männer im Einsatz.

Am nächsten Morgen liegt die Zahl immer noch bei 40. „Die Lage ist einigermaßen stabil. Aber es gibt immer noch einige Glutnester“, erklärt der Wehrleiter. Erschwerend käme hinzu, dass Statiker das Haus, in dem es die Detonation gegeben hatte, in Teilen für baufällig und deshalb einsturzgefährdet eingestuft hätten.

„Das betrifft in erster Linie den nach hinten liegenden Anbau“, geht Axel Johnen ins Detail. Dort hatte sich früher die Backstube der ehemaligen Bäckerei Benien befunden, die im Jahr 2003 geschlossen worden ist. Bis zur Hochwasserkatastrophe hatte sich dann ein Reisebüro im Erdgeschoss befunden, in den vergangenen Wochen schließlich – nach längerem Leerstand – ein Outlet für Bekleidung.

Klaus Robrecht betreibt sein Geschäft schräg gegenüber von dem Haus, in dem es am Donnerstagabend die heftige Explosion gegeben hat. Aus Sicht des Einzelhändlers und Vorsitzenden des Citymanagement-Vereins ist das ein erneuter schwerer Rückschlag für die Eschweiler Innenstadt. Foto: MHA/Michael Grobusch

Das liegt nun in Trümmern und ist von Ruß überzogen. Auch zahlreiche benachbarte Häuser sowie die gegenüber liegenden Immobilien sind schwer gezeichnet. Klaus Robrecht hat die ersten Minuten nach der Explosion vor Ort erlebt. Der Inhaber eines Taschengeschäfts in der Neustraße und Vorsitzende des Citymanagement-Vereins wohnt in der angrenzenden Josefstraße und war, nachdem er den Knall gehört hatte, sofort rausgelaufen und an den Ort des Geschehens geeilt. „Ich habe zu Hause gesessen, dann hat plötzlich das Haus gebebt“, berichtet er gegenüber unserer Zeitung. „Viel konnte man ja nicht tun. Aber ich habe einen Feuerlöscher geholt und zumindest im vorderen Bereich des Erdgeschosses versucht, die Flammen einzudämmen.“

„Unfassbares Glück im Unglück“ habe der Betreiber eines Imbisses gehabt, der erst vor wenigen Tagen direkt gegenüber vom Haus Nummer 39 bis 41 eröffnet habe. „Durch die Druckwelle ist die Fensterscheibe in tausend Teile zerborsten. Aber wie durch ein Wunder ist der Mann unverletzt geblieben.“

Gesehen worden sei er seitdem allerdings nicht mehr. Ebenso wie zahlreiche Menschen aus der Nachbarschaft, die ihre Wohnungen verlassen mussten und nicht mehr betreten durften. Die Sperrung gilt auch am Freitag weiter, weil die Kriminalpolizei bei Tageslicht weitere Untersuchungen vornehmen und dabei Spuren sicherstellen will. Wie der Imbissbesitzer sind offenbar auch viele andere Anwohner aus der unmittelbaren Umgebung bei Verwandten oder Freunden untergekommen.

Die Nachfrage nach einer Betreuung im nahe gelegenen Pfarrheim, das die Evangelischen Kirchengemeinde an der Moltkestraße umgehend zur Verfügung gestellt hatte, hielt sich jedenfalls in Grenzen. Von knapp 20 Personen, die sich dort am späten Abend eingefunden hätten, berichtet René Costantini am nächsten Tag. Sie seien von Notfallseelsorgern und Mitarbeitenden des Sozialamtes empfangen und betreut worden. Vorsichtshalber hatte die Stadt auch eine Turnhalle für eine eventuelle Unterbringung von Betroffenen hergerichtet. „Sie ist dann aber letztlich nicht benötigt worden“, erklärt der städtische Pressesprecher.

Foto: MHA/Michael Grobusch 10 Bilder Eschweiler Neustraße am Tag nach der Explosion

Wie es in den kommenden Tagen weitergehen wird, bleibt abzuwarten. Im Laufe des Samstags könnte, so kündigt es René Costantini am frühen Freitagabend an, die Neustraße möglicherweise wieder geöffnet werden. „Das setzt allerdings voraus, dass alle beschädigten Gebäude überprüft und gesichert worden sind“, schränkt er ein. Bis dahin werde der Bereich gesperrt bleiben. „Anwohnern von bereits freigegeben Immobilien, die sich an der Zugangskontrolle ausweisen können, wird aber der Zutritt gemeinsam mit einer Begleitperson erlaubt.“