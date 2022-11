Krieg gegen die Ukraine : Notunterkünfte für Flüchtlinge in Eschweiler reichen derzeit aus

Nur 21 der für die Stadt Eschweiler zur Verfügung stehenden 75 Plätze in der Flüchtlingsnotunterkunft am Obersteinfeld in Stolberg waren Ende Oktober belegt. Foto: MHA/Michael Grobusch

Eschweiler Die Stadt Eschweiler hat geprüft, ob sie weitere Notunterkünfte für Flüchtlinge aus der Ukraine zur Verfügung stellen muss. Vorerst sieht sie keinen Bedarf dafür. Aber das könnte sich rasch ändern.

Muss die Stadt Eschweiler eine weitere Unterkunft für Flüchtlinge zur Verfügung stellen? Diese Frage hat die Verwaltung in den vergangenen Wochen intensiv beschäftigt. Kurz vor der Sitzung des Integrationsrates an diesem Donnerstag, 17. November, hat Nadine Leonhardt gegenüber unserer Zeitung eine Antwort gegeben.

Flexibilität ist laut Leonhardt gefragt, weil niemand auch nur mittelfristig vorhersagen könnte, wie sich die Flüchtlingszahlen entwickeln werden. „Jetzt kommt der Winter. Und in vielen ukrainischen Städten und Dörfern ist die Infrastruktur durch die russischen Angriffe beschädigt worden. Wir müssen abwarten und beobachten, was passiert, wenn es richtig kalt werden sollte und die Menschen in der Ukraine ohne Strom oder Heizung auskommen müssen.“

In diesen Tagen treffen weitere zwölf Flüchtlinge in Roetgen ein. Dann gibt es noch zehn freie Betten. Die Gemeinde bittet erneut die Bevölkerung um Mithilfe. Erschwerend kommt hinzu, dass Ukrainer aus Privatunterkünften die Gemeinde verlassen.

Weil bereits angekommene Geflüchtete bis dato in ähnlicher Frequenz in andere Wohnungen vermittelt werden können, wie neue ankommen, reichen nach Angaben der Verwaltung die derzeitigen Notunterkünfte aus. Zu denen zählt auch die Sporthalle des Berufskollegs am Obersteinfeld in Stolberg, die die beiden Städte gemeinsam eingerichtet haben und die in ihrem Auftrag vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) betrieben wird. Dort stehen für beide Städte jeweils 75 Plätze zur Verfügung. Ende Oktober hatte Eschweiler davon lediglich 21 belegt.