Corona und das Gesundheitswesen: „Noch haben wir die Situation gut im Griff“

Eschweiler/Stolberg Die Corona-Zahlen steigen – auch in Eschweiler und Stolberg. Wie ist die Lage bei den Hausärzten? Und welche Kapazitäten sind in den beiden Krankenhäusern vorhanden? Ein Überblick.

„Noch haben wir die Situation gut im Griff“, sagt Dirk Offermann, Geschäftsführer des Bethlehem-Gesundheitszentrums in Stolberg, und fügt hinzu: „Wir sind weit weg von unseren Kapazitätsgrenzen.“ Damit spricht Offermann die Kapazitäten in der Intensivmedizin an. Anfang März ist man im Stolberger Krankenhaus mit 14 Intensivbetten gestartet, Ende August waren es 19 Intensivplätze für Erwachsene und sechs für Kinder. Von den 25 Intensivbetten waren 24 mit Beatmungsgeräten ausgestattet. Diese Anzahl gehöre übrigens zum Grundstock. Eine weitere Aufstockung um neun zusätzliche intensivmedizinische Beatmungsbetten sei innerhalb weniger Stunden möglich. Benötigt wurden diese bislang allerdings noch nicht. „Wir sind auf noch viel Schlimmeres vorbereitet“, erklärt Offermann.

Die steigende Zahl der Infizierten macht sich auch im Stolberger Krankenhaus bemerkbar. In den vergangenen zwei bis drei Wochen habe es deutlich mehr Fälle gegeben als zuvor“, berichtet der Geschäftsführer. „Trotzdem sind die Menschen nicht so schwer krank, wie bei der ersten Welle.“

Dirk Offermann zeigt sich überzeugt, dass Menschen im Krankenhaus besonders sicher sind. Dafür sorgten unter anderem strikte Regeln – beispielsweise bei Einlass und bei den Besuchszeiten. „Spätestens in der Eingangshalle muss angegeben werden, ob man Kontakte zu positiv getesteten Personen oder selbst grippeähnliche Symptome hat. Fieber überprüfen wir selbst.“ Hinzu komme, dass jeder Patient auf Corona getestet werde. Bis ein (negatives) Ergebnis vorliegt, bleibt der Patient isoliert und muss einen Mund-Nasen-Schutz tragen.

Einen weiteren Test gibt es auch vor der Entlassung des Patienten. „Dass Risiko, hier im Krankenhaus zu erkranken, ist sehr gering. Es gab noch keinen Fall, in dem ein Patient zu uns kam und negativ und beim Verlassen dann plötzlich positiv war“, beschreibt Offermann. „Mehr als wir tun, kann man schon fast nicht tun. Und wenn man sich konsequent an die geltenden Maßnahmen hält, ist das Risiko minimal.“

Doch Offermann und seine Mitarbeiter stellen fest, dass nicht alle Besucher und Patienten die Vorschriften akzeptieren. „Es wird schlimmer, aber wir brauchen noch keinen Ordnungsdienst“, sagt Offermann.

In Eschweiler sieht die Situation diesbezüglich ein wenig anders aus. Beschimpfungen der Mitarbeiter am Empfang waren bereits zu Beginn der Pandemie ein Problem. Einen Ordnungsdienst gibt es im Eschweiler Krankenhaus nach wie vor.

Doch nicht nur das bereitet Elmar Wagenbach Sorgen. „Ich habe den Eindruck, dass Teile der Bevölkerung zu nachlässig und zum Teil sogar mutwillig fahrlässig mit dem Thema Corona umgehen“, erklärt der Geschäftsführer des St.-Antonius-Hospitals. Und das könnte Folgen haben: „Wenn das Vermeiden von vorübergehenden Einschränkungen auch in Zukunft eine so große Rolle spielen wird, werden wir sehr bald so weit sein, dass die daraus resultierenden Folgen nicht mehr von den Krankenhäusern bewältigt werden können“, entwirft er ein ziemlich düsteres Bild. Medizinisch sei die Situation derzeit noch unter Kontrolle. „Das Verhalten vieler Menschen ist hingegen nicht unter Kontrolle.“

Wagenbach ist überzeugt, dass deshalb auch die Medizin an ihre Grenzen stoßen wird: „In zwei bis vier Wochen werden wir ein Versorgungsproblem auch in Deutschland haben.“ Auch, weil sich die aktuelle Lage von der im Frühjahr in einem wesentlichen Punkt unterscheide: „Damals gab es wenige Hotspots und ganz viele weiße Flecken in Deutschland. Heute ist ganz NRW ein Hotspot.“

Im Eschweiler Krankenhaus stehen 19 Intensivbetten zur Verfügung. 23 Beatmungsgeräte gibt es, weitere zehn sind als „Noterweiterungskapazität“ vorgesehen. Die derzeit einzige Isolierstation ist komplett belegt. 34 Betten gibt es dort bei einem regulären Betrieb als Station 3 B. „Aber wenn davon nur die Hälfte der Betten belegt ist, dann ist sie als Isolierstation mehr als voll“, verweist Elmar Wagenbach an die besonderen Bedingungen, die bei der Isolation von Patienten einzuhalten sind.

Konkrete Zahlen zu den Infizierten und Informationen zu Krankheitsverläufen nennt der Geschäftsführer ebenso wie sein Stolberger Kollege nicht. „Es gibt die Absprache mit der Städteregion, dass solche Details nicht kommuniziert werden, um nicht in einen Informationswettbewerb zu geraten“, bittet Wagenbach um Verständnis. Gleiches gelte für Details zu den potenziellen Ausbaureserven bei der (Not-) Versorgung. „Ein Intensivbett ohne Ärzte und Pflegepersonal ist nichts wert. Und weil sich auch Mitarbeiter von uns im privaten Bereich anstecken, sind die Grenzen auch hier absehbar.“

Corona ist auch in den Hausarzt-Praxen ein immer dominanteres Thema. Wer sich beispielsweise von Magid Salama, Allgemeinmediziner in Eschweiler-Bergrath, behandeln lassen möchte, muss sich – wie in vielen anderen Praxen auch – an Regeln halten. „Wer einen Test machen lassen möchte, muss sich vorher telefonisch anmelden. Damit es unter den Patienten nicht zu Kontakten kommt, verteilen wir sie auf die verschiedenen Behandlungsräume. Die Abstriche versuchen wir möglichst bis 10 Uhr durchzuführen. Auch wir haben in den vergangenen Wochen positive Fälle gehabt, einige sind ins Krankenhaus eingewiesen worden, ein Patient ist leider gestorben“, berichtet der Mediziner.

Um die Patienten, sich und sein Personal zu schützen, legt Magid Salama großen Wert auf Schutzkleidung. „Aber auch hier bahnt sich wieder ein Engpass an“, beklagt der Mediziner. „So viele Masken, Handschuhe und Kittel können wir gar nicht besorgen, wie wir sie täglich brauchen!“ Vor allem bei den imprägnierten Schutzkitteln sieht auch Elmar Wagenbach ein Problem auf Arztpraxen und Krankenhäuser zukommen. „Innerhalb von nur einer Woche ist unsere Reichweite von zweieinhalb Monaten auf einen Monat gesunken“, bilanziert der Geschäftsführer. Schutzmasken habe das Krankenhaus hingegen genug. „Da reicht unser Vorrat selbst bei einem schweren Ausbruch für zwei Jahre.“