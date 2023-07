Blausteinsee : Nilgans-Nachwuchs und eine Alge auf dem Rückzug

Die Nilgansmama mit Küken auf dem Weg zum Futterpicken. Foto: Wolfgang Wynands

Eschweiler Anders als in anderen Kommunen sind Kanadagänse am Blausteinsee kein (Kot-)Problem. Die Nilgans fühlt sich am See pudelwohl und hat erstmals Nachwuchs. Nicht mehr wohlfühlen sich hingegen Taucher und Armleuchteralgen.

Von Wolfgang Wynands

Nennen wir sie – Ladies first – Nashwa und Nagib. Schließlich handelt es sich um ein Nilgans-Paar. Die Nilgans ist, wie auch die in der Region mittlerweile stark verbreitete Kanadagans, ein „Neozoon“. Sprich: Hat hier faunatechnisch eigentlich nichts zu suchen, ist aber da, und führt vielerorts zu Problemen, weil sie Wege und Wiesen zukoten. Am Aachener Hangeweiher kann man ein Lied davon singen. Aber auch in anderen Kommunen der Region und landesweit. In Eschweiler am Blausteinsee nicht.

Nashwa und Nagib fühlen sich am See offenbar pudelwohl. Die ein oder andere Nilgans wurde zwar in der Vergangenheit schon gesichtet. Jetzt paddelt aber auch erstmals Nilgans-Nachwuchs auf dem See. Nashwa und Nagib haben, letzter Stand vergangenes Wochenende, sechs Küken.

Letzter Stand deswegen, weil die Natur jederzeit unerbittlich zuschlagen kann: Welse und Hechte von unten, Greifvögel von oben, von denen am Blausteinsee gesichert zumindest Habichte und Falken ihre Kreise ziehen. So vorhanden auch der Fuchs.

„Och, wie süüüß“, frohlockt ein kleines Mädchen und läuft stapfend auf die junge Gänse-Familie am Ufer zu. „Muss nicht unbedingt sein“, meint aber Julia Bless von der Biologischen Station der Städteregion Aachen in Stolberg. Daniel Lück, Vorsitzender des Ornithologischnen Arbeitskreisess an der Station, unterstreicht die Aussage: „Da hängt unser Herz nicht ganz so dran.“ Neozoon eben – da lautet die Befürchtung: Verdrängung heimischer Arten.

Der Nilgans wird ein hohes Aggressionspotenzial nachgesagt. Insbesondere in der Brutzeit soll mit den Tieren nicht gut Kirschen essen sein. Tatsächlich findet sich im Internet ein Video, in dem eine Nilgans wie wild auf Stockentenküken losgeht, sie mit Flügelschlägen traktiert und sie zu ertränken versucht.

Auf dem Blausteinsee zeigt sich ein anderes Bild. Nashwa und Nagib und ihre Küken schwimmen in trauter Harmonie mit den Stockenten. Die haben ebenfalls Nachwuchs. „Das waren anfangs mal fünf“, berichtet ein Mitarbeiter der Blausteinsee GmbH, der hier Aufsicht führt. Letzter Stand sind es noch zwei. „Der Wels …“, sagt er (s.o.).

Wels oder nicht Wels, Habicht oder nicht Habicht: „Wir beobachten seit Jahren, dass die Bruterfolge von Wasservögeln am Blausteinsee rückläufig sind“, sagt Daniel Lück – und die Ornithologen zählen, aufgrund auch vieler ehrenamtlicher Beobachter, recht stringent. Die Gründe? Man weiß es nicht so genau! „Aber wir haben da auch stark die Wasserqualität im Verdacht“, so Lück.

Da fragt sich der Laie und wundert sich der Fachmann: Die Wasserqualität wurde erst jüngst (wieder) vom Umweltministerium und vom Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz mit „ausgezeichnet“ bewertet. „Ja, ja“, so Lück – „das gilt vielleicht für die Badequalität für Menschen“, und vervollständigt den Satz nicht.

Abgetrennter Badebetrieb am Blausteinsee - auch der stört die Gänse eher weniger. Foto: Wolfgang Wynands

Früher habe man beispielsweise Hunderte Blessrallen gezählt, „aktuell sind es gerade wohl nur noch zwei Brutpaare“, so Lück. Im Mai wurden nochmal drei Haubentaucher gesichtet – es blieb beim Brutversuch. Nashwa und Nagib sind also quasi, wenn auch per se nicht gern gesehene Gäste, im Moment die rühmliche Ausnahme am See.

Katastrophe für Taucher

Dass die attestierte „ausgezeichnete Wasserqualität“ zwei Seiten hat, bestätigt auch Marcel Bahners vom Tauchclub Aachen. Taucher haben gern weite Sicht. In den Babyjahren des noch jungen Blausteinsees war das wohl auch so. „Inzwischen steigt nur noch ein Bruchteil von ehemals vielen, vielen Tauchern aus der gesamten Region am Blausteinsee ins Wasser. Inzwischen ist der See aus Sicht eines Tauchers eine Katastrophe“, sagt er. Sichtweiten um die 50 Zentimeter sind nicht des Tauchers Glück. Zu Algenblüten kann es zu bestimmten Zeiten im Jahr kommen. Aber: „Das haben wir hier mittlerweile quasi ganzjährig. Freischwebende Algen wuchern wie Hulle“, so Bahners.

Und trüben nicht nur den Blick der Taucher, sondern hindern auch Sonnenlicht daran, in tiefere Regionen vorzudringen. „Pflanzenbewuchs hatten wir vor Jahren noch in bis zu zehn Metern Tiefe, heute ist nach vier Metern Schluss“, stellt Bahners fest.

Das trifft insbesondere auch auf die Armleuchteralge (heißt wirklich so) zu. Die Armleuchteralge stellt in der Systematik, wenngleich sie mitunter zu den Grünalgen gezählt wird, eine isolierte Gruppe dar. Sie bildet, verankert im Boden, Graslandschaften.

Füttern verboten – sollte sich eigentlich von selbst verstehen, weil nicht gesund für die Vögel, die zudem nicht zusätzlich angelockt werden sollen. Foto: Wolfgang Wynands

Die sehen unter Wasser wie kleine aneinander gereihte Tannenbäumchen oder Schachtelhalme aus. Sie fühlen sich nur in nährstoffarmen Gewässern wohl – zu viele Nährstoffe sind des Armleuchters Tod. Und genau das beobachten die Taucher nun seit mehreren Jahren in Folge: immer weniger Armleuchteralgen. Und die gucken schon mit fachmännischem Blick, denn der Club kooperiert mit dem Naturschutzbund Deutschland, NABU, und Mitglieder nehmen regelmäßig an Fortbildungen mit ökologischem Hintergrund teil.

Und woher kommen die Nährstoffe? Dafür dürften insbesondere zwei Ursachen ausschlagend sein. Zum einen wird nach wie vor von Rheinbraun Wasser in den See gepumpt, zum anderen ist der See von Landwirtschaft umgeben. Immer wieder sehen die Taucher aber auch Köderreste von Anglern – „Nährstoffe pur“, so Bahners. Auch am Fischerei-Management müsste man seiner Ansicht nach „drehen“.

Nashwa und Nagib scheint das alles weniger zu stören. Wie auch die badenden Menschen im Bereich vom Seehaus, am kleinen vom Naturschutzgebiet abgetrennten Strandbereich, nicht. Nashwa führt ihre Küken auf die Sand-/Grasfläche. Der Nachwuchs pickt aufgeregt nach Gräsern und Sämereien. Nagib beobachtet die Szenerie aufmerksam. Kommt ein Mensch zu nahe, ertönt das Kommando „zurück aufs Wasser“. Trotz der Menschen fühlen sie sich hier offenbar sicher. Gänse schätzen es generell, mit Sicht auf potenzielle Feinde, den Über- und Weitblick zu haben, der hier nicht etwa durch zu hohen Bewuchs eingeschränkt ist – Sand und kurzes Gras auf großer Fläche sind eben ideale Bedingungen für die Tiere.

Eine entsprechende Bepflanzung wäre daher ein probates Mittel sie zu „vergrämen“. Es gibt Städte, die mittlerweile dazu greifen und damit auch Erfolg haben. Lösung Nummer zwei: Bejagung. Das hat man jüngst an Dreilägerbach- und Kalltalsperre gemacht, wo Kanadagänse zur regelrechten (Kot-)Plage geworden waren. Das Problem existiert nun nicht mehr, so Eva Wussing, Pressesprecherin der WAG (Wassergewinnungs- und -aufbereitungsgesellschaft Nordeifel).

Am Blausteinsee ist die Kanadagans – zwar auf einer Info-Tafel als Besucher vermerkt (die Nilgans noch nicht) – zurzeit aber nicht vertreten. Was sich jederzeit ändern kann. Die Aufsichtscrew der Blausteinsee GmbH rechnet für den August wieder mit größeren Gruppen, die sich hier jährlich sammeln. Probleme mit deren Hinterlassenschaften habe man aber in der Vergangenheit nicht gehabt. Das bestätigt auch der Pressesprecher der Stadt Eschweiler, René Costantini. Das gelte auch für das nahe liegende Freibad Dürwiß.

Bejagung erlaubt

Bejagung wie an den Talsperren kommt sowohl am Hangeweiher, als auch am Blausteinsee, nicht in Frage. Der Grund liegt auf der Hand: Hier sind eben auch viele Menschen unterwegs, da kann man schwerlich herumballern.