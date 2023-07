Eschweiler Music Festival : Nico Santos auf dem Markt: „Better“ geht nicht …

Eschweiler Nico Santos hat am Sonntag einen satten Schlussakkord unter das Eschweiler Music Festival 2023 gelegt. Am Vortag war das Party-Festival „Olé“ über die Bühne gegangen. Jetzt ging die Party erst „richtig“ los – nur auf einem musikalisch deutlich höheren Niveau.

Nein – sie seien keine Überbleibsel vom Olé-Festival, beteuern die Mädels. Schon früh am Sonntagmorgen haben sie am Markt mit leichtem Campingmobiliar Stellung bezogen. Direkt vor dem Einlass zum Festivalgelände. Auch ein Schild „Nico – ich will ein Kind von dir“ ist Teil der Ausrüstung. Wer zuerst kommt, mahlt eben zuerst. Die Mädels kommen extra aus Hamburg, um Nico Santos in einer, für dessen Verhältnisse, geradezu intimen Atmosphäre, mit „nur“ rund 3000 anderen, so nah wie möglich zu sein.

Es dauert eine ganze Weile - das Jacket hat er mittlerweile „weggeschmissen“ - bis mit „Candela“, ein Song mit „Kumpel“ Alvaro Soler, die erste Nummer kommt, die ein bisschen nach Ballade riecht. „In your Arms“, „Play with fire“ – keine Atempause. Beim funky daher trabenden „Weekend Lover“ wird der Marktplatz zu seinem Chor. Natürlich wird es zwischendurch mal melancholisch - allein am Klavier spielt er „Walk in your Shoes“, die Ballade, die er nach dem Tod eines besten Freundes geschrieben hat. „Would I lie to you“, „Rooftop“ (natürlich) – er lässt keinen seiner Mega-Songs aus.