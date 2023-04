Kommentar zur Explosion in Eschweiler : Nicht alles ist zerstört

Ein Bild der Verwüstung: Die Neustraße in Eschweiler am Morgen nach der Explosion. Foto: MHA/Wolfgang Wynands

Meinung Eschweiler Die Explosion in Eschweiler verwundet einen Ort, der gerade erst zu heilen begonnen hatte. Und dennoch darf man hoffen.

Am Freitagmorgen traf man auf den Straßen von Eschweilers Innenstadt Menschen, die nach einem Sinn suchten. „Warum schon wieder wir?“ „Was haben wir nur getan?“ „Ist es denn nicht schon genug?“ Antworten auf diese Fragen gibt es nicht, wenn man auf die Trümmer in der Neustraße blickt. Sie bleiben quälend unbeantwortet.

Wo einst das Herz des Eschweiler Einzelhandels schlug, ist nun nur noch ein Bild der Verwüstung zu finden – schon wieder. Das menschliche Urvertrauen, dass am Ende schon alles irgendwie gut wird, ist nachhaltig erschüttert. Vielleicht ist es bei manchen, die in Eschweilers Fußgängerzone leben und arbeiten, am Donnerstagabend gar zerbrochen.

Denn das Eschweiler Stadtzentrum hatte gerade erst begonnen, sich von seiner letzten Zerstörung zu erholen. Vom 14. auf den 15. Juli 2021 stieg der Pegel der Inde so hoch, dass kein Haus der Fußgängerzone rund um Englerth-, Graben- und Neustraße von den Wassermassen verschont blieb. Der Wiederaufbau fand unter widrigen Bedingen statt. Die Corona-Pandemie verhinderte vor allem in ihren ersten Monaten die Rückkehr des gesellschaftlichen Lebens. Anschließend stiegen die Materialpreise am Bau und die Kosten für Handwerker in Rekordhöhen. Nicht jeder war dazu in der Lage, zurückzukehren.

Und dennoch konnte man in den vergangenen Monaten beobachten, wie die Wunden, die das Hochwasser in der Innenstadt hinterlassen hatte, sich langsam wieder schlossen. Nicht zuletzt, weil diejenigen, die dort leben, viel Zeit, Arbeit und Geld in ihr Haus, ihr Geschäft, ihre Wohnung investierten, um wieder einen lebenswerten Ort zu schaffen.

Geschäfte öffneten wieder, nachts war es hinter vielen der Fenster wieder hell. Das Leben kehrte langsam in die Fußgängerzone zurück. Als dann in diesem Februar erstmals wieder der Rosenmontagszug durch die Straßen zog, auf den die Eschweiler besonders stolz sind, feierten die Menschen nicht nur ausgelassen Karneval, sondern auch so etwas, wie die Rückkehr zur Normalität und den Aufbruch in bessere Zeiten.

Von Normalität ist nun erst einmal nicht mehr die Rede. Mit einer gewaltigen Explosion, deren Ursache noch ungeklärt ist, wurde ein ganzer Stadtteil retraumatisiert. Von einer hohen Emotionalität bei den Menschen sprach Eschweilers Feuerwehr-Chef Axel Johnen, der in den vergangenen zwei Jahren viel zu oft Zeuge werden musste, wie Menschen im Eschweiler Zentrum nicht nur ihr Hab und Gut, sondern auch ihre Lebensperspektive verloren. So bleibt zuallererst die Hoffnung, dass all diejenigen, die am Donnerstagabend verletzt worden sind, schnell und komplett wieder genesen.

Doch dies war nicht alles, wenn man genau hinhörte. Schon am Freitagmorgen, als noch der Geruch von verbranntem Holz und Kunststoff über der Neustraße lag, klingelten bereits die Telefone bei denen, die den Einsatz vor Ort koordinierten. Wann sie denn wieder in ihre Häuser zurückkehren könnten, wollten Anwohner und Geschäftsleute der Neustraße wissen. Ab wann sie denn aufräumen könnten. Für wann sie denn die Handwerker bestellen sollten. Und so deutet sich selbst in der Tristesse eines erneut verwüsteten Straßenzugs dezent an, dass der Wille, wieder von vorne anzufangen, das Unglück überstanden hat.