Wasserstoff statt Braunkohle : Neues Gaskraftwerk wird in Weisweiler gebaut

Gas statt Braunkohle: RWE will im Schatten des heutigen Kraftwerks in Weisweiler eine neue 800-Megawatt-Anlage bauen, die auch mit Wasserstoff betrieben werden kann. Foto: MHA/RWE

Weisweiler/Aachen Statt Braunkohle soll in Weisweiler Gas verbrannt werden. Ein neues RWE-Kraftwerk, das auch mit Wasserstoff betrieben werden kann, soll das heutige ersetzen. Eine Megainvestition.

Am Standort Weisweiler darf jetzt Jubelstellung eingenommen werden. In Nachbarschaft zum heutigen Braunkohlekraftwerk, das bis 2030 vom Netz geht, will RWE ein großes Gaskraftwerk bauen. Das Kraftwerk soll zunächst teils und später ganz mit Wassersstoff betrieben werden können.

Der Essener Energiekonzern hat jetzt öffentlich gemacht, was unsere Zeitung bereits im Herbst 2022 exklusiv berichtet hatte. Demnach habe man jetzt den Auftrag an ein internationales Firmenkonsortium vergeben, das sich zunächst um die Genehmigung der Anlage kümmern soll. Bei einer Ausschreibung hätten sich die Unternehmen Ansaldo Energia (Italien) und Tecnicas Reunidas (Spanien) durchgesetzt. Diese Genehmigungsplanung sei die Voraussetzung, dass die Anlage möglichst bis 2030 realisiert werden kann.

Das neue Kraftwerk soll eine Leistung von 800 Megawatt und damit immerhin mehr als einer der großen Blöcke des Braunkohlekraftwerks (600 Megawatt) haben. Es wäre damit nicht nur eines der ersten und größten Kraftwerke dieser Art in Deutschland, sondern weltweit. Auch an anderen Braunkohlestandorten könnten solche Kraftwerke entstehen. Nach Informationen unserer Zeitung zum Beispiel an einem weiteren Standort im Rheinischen Revier, nämlich im Bereich Niederaußem/Neurath.

Die Planung für Weisweiler soll sofort starten. Ob das neue Kraftwerk tatsächlich gebaut wird, sei allerdings auch von entsprechenden Weichenstellungen durch die Politik abhängig, heißt es in einer RWE-Mitteilung. Denn nur, „wenn die Wasserstoff-Netzanbindung gesichert ist und ein wirtschaftlicher Betrieb der Kraftwerke durch passende Rahmenbedingungen ermöglicht wird“, könne man die letztliche Investitionsentscheidung treffen.

Das bezieht sich insbesondere auf ein weiteres riesiges Wasserstoffprojekt, das die Region zu einem Mittelpunkt von Wasserstoffnutzungen machen könnte. So plant der Pipelinebetreiber OGE eine neue große Wasserstoffleitung von der belgischen Grenze bei Aachen-Lichtenbusch bis nach Köln-Porz. Quasi auf diesem Weg läge dann auch Weisweiler. Von der Grenze aus soll es ersten Planungen zufolge entlang der A44 bis zum Aachener Kreuz gehen, von da aus entlang der A4 über Eschweiler, Inden, Merzenich, Kerpen und Frechen nach Porz. Der Wasserstoff käme aus Belgien.

Auch das wäre eine Investition deutlich im dreistelligen Millionenbereich. Die Leitung würde die Versorgungssicherheit für etliche künftige Wasserstoffanwendungen in unserer Region bieten. Um die Leitung bis Ende des Jahrzehnts möglich zu machen, müssten allerdings noch gesetzliche Rahmenbedingungen angepasst werden.

Weitere Vertragstranchen für Weisweiler sollen die Bestellung von Kraftwerkskomponenten und die Konstruktion beinhalten. Sie würden laut RWE greifen, wenn die notwendigen Genehmigungen vorliegen und Klarheit über die „Gesamtwirtschaftlichkeit“ herrsche. Nach aktueller Planung soll das 2025 der Fall sein, sodass die Anlage bis 2030 die Stromproduktion aufnehmen könnte.

Laut RWE soll das Kraftwerk in Weisweiler vom Start weg in der Lage sein, zu 50 Prozent Wasserstoff zu verbrennen. Alle Planungen seien darauf ausgerichtet, die Anlage dann ab 2035 komplett auf Wasserstoff umzustellen.

Modell für Weisweiler? Dieses Versuchskraftwerk geht im Emsland in die Produktion. Die Technik für die Wasserstoff-Brennkammern wurde an der Fachhochschule Aachen erfunden. Foto: RWE

Das macht eine Erfindung aus Aachen überhaupt erst möglich, nämlich das an der hiesigen Fachhochschule in Fachbereich Luft- und Raumfahrttechnik entwickelte „Micromix“-Verfahren für die Brennkammern. Dabei handelt es sich um eine Kooperation mit Kawasaki, einem der größten Turbinenhersteller der Welt. Zum Einsatz kommt das Verfahren demnächst auch in einer RWE-Testanlage im Emsland.